У кількох регіонах України запровадили аварійні знеструмлення - Укренерго

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок чергових російських обстрілів в енергосистемі України виникла складна ситуація, через що в окремих регіонах запровадили аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень на цих територіях тимчасово не діють.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", передає Новини.LIVE.

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Аварійні відключення електроенергії в Україні

Українські енергетики вимушені енергетичні обмеження запровадили через наслідки чергових російських атак на критичну інфраструктуру. Наразі ситуація в енергосистемі залишається складною, тому в окремих регіонах застосовують аварійні знеструмлення.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють", — повідомили в "Укренерго".

Наразі фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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Водночас обставини можуть змінюватися залежно від стану енергетичної інфраструктури та рівня навантаження на мережу.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", — йдеться в джерелі.

Ми інформували, що повідомляв перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов — наразі дефіциту виробництва електроенергії немає. Однак через регулярні російські атаки та пошкодження магістральних мереж енергосистема України наразі не може повною мірою передавати необхідні обсяги електрики споживачам.

Новини.LIVE повідомляли, що народний депутат та член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк розповів в інтерв'ю, що зараз в українській енергетиці спостерігається не дефіцит, а профіцит, тобто надлишок електроенергії. Головна причина відключень — невідкладний ремонт пошкоджених ліній електропередачі та опор.