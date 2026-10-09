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Главная Новости дня Укрэнерго: в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Укрэнерго: в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Ua ru
9 октября 2026 09:51
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии — Укрэнерго
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В результате очередных российских обстрелов в энергосистеме Украины сложилась сложная ситуация, из-за чего в отдельных регионах ввели аварийные отключения электроэнергии. Ранее обнародованные графики почасовых отключений на этих территориях временно не действуют.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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Аварийные отключения электроэнергии в Украине

Украинские энергетики вынуждены были ввести ограничения на энергоснабжение из-за последствий очередных российских атак на критическую инфраструктуру. В настоящее время ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому в отдельных регионах применяются аварийные отключения электроэнергии.

"Предварительно обнародованные графики отключений в регионах, где применяются аварийные отключения, пока не действуют", — сообщили в "Укрэнерго".

В настоящее время специалисты работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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В то же время обстоятельства могут меняться в зависимости от состояния энергетической инфраструктуры и уровня нагрузки на сеть.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", — говорится в источнике.

Как мы сообщали ранее, по словам первого заместителя министра энергетики Украины Артема Некрасова, в настоящее время дефицита производства электроэнергии нет. Однако из-за регулярных российских атак и повреждений магистральных сетей энергосистема Украины пока не может в полной мере передавать необходимые объемы электроэнергии потребителям.

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк рассказал в интервью, что сейчас в украинской энергетике наблюдается не дефицит, а профицит, то есть избыток электроэнергии. Главная причина отключений — неотложный ремонт поврежденных линий электропередачи и опор.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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