Вулиця в темряві під час відключення світла в Києві. Фото: УНІАН

У вівторок, 24 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обсяг обмежень для всіх категорій споживачів становитиме від 0,5 до 3,5 черг. Для промислових підприємств застосовуватимуть окремі графіки обмеження потужності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на НЕК "Укренерго".

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Повідомлення Укренерго. Скриншот: facebook.com/npcukrenergo

Стаенергосистеми України 24 листопадан

Російські війська продовжують атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України.

"Внаслідок обстрілів станом на ранок є знеструмлені споживачі у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях", — зазначили в Укренерго.

На Харківщині також вимушено застосовують аварійні відключення електроенергії.

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Українців закликають стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів системи розподілу електроенергії у своїх регіонах.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія змінила тактику ударів по українській енергетиці та почергово атакує різні регіони. Через пошкодження енергооб'єктів на Дніпропетровщині споживачі можуть залишатися без світла до двох діб. Після відновлення електропостачання електроенергію подають лише на 4–6 годин на добу.

Також ми інформували про те, що народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук висловився щодо створення єдиної цифрової платформи для повідомлень про перебої зі світлом, теплом та водою. За його словами, сам запуск сервісу не гарантує розв'язання проблем із комунальними послугами.