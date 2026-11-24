Народний депутат Юрій Камельчук. Фото: facebook.com/kamelchuk/

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що запуск єдиної цифрової платформи для повідомлень про відсутність електроенергії, тепла та води не гарантуватиме вирішення проблем українців. Ефективність нового сервісу залежатиме від низки інших чинників.

Про це Камельчук розповів в ефірі "Ранок.LIVE", повідомляє Новини.LIVE.

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Нова платформа для скарг може бути неефективною

Народний депутат звернув увагу на проблеми з роботою вже наявних гарячих ліній, оператори яких під час аварійних відключень часто не відповідають на звернення громадян.

На думку нардепа, перед створенням додаткових цифрових інструментів необхідно забезпечити належну роботу чинних механізмів реагування.

"Питання не в тому, щоб організувати систему автоматичного збору дзвінків, повідомлень, чат-ботів, чого завгодно. Питання в тому, а що далі з того кінця?" — зазначив Камельчук.

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Парламентар наголосив, що після отримання звернення відповідальні служби повинні не лише з'ясувати обставини аварії, а й організувати її усунення. Він також порушив питання нестачі працівників, зокрема через мобілізацію та проблеми з бронюванням фахівців.

"І чи є в кінцевій точці достатня кількість спеціалістів, чи, може, їх мобілізували і взагалі не бронюють?" — запитав нардеп.

Камельчук додав, що навіть оперативне опрацювання повідомлень не допоможе відновити комунальні послуги без необхідного обладнання та коштів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо захисту енергетичної інфраструктури та відновлення електропостачання в регіонах. Головними завданнями на найближчі тижні визначили забезпечення енергетиків обладнанням, залучення фінансування та розв'язання кадрових питань.

Також Новини.LIVE писав, що енергетичний експерт Андріан Прокіп заявив про спроби Росії ізолювати окремі українські міста від загальної енергосистеми.