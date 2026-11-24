Народный депутат Юрий Камельчук. Фото: facebook.com/kamelchuk/

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что запуск единой цифровой платформы для сообщений об отсутствии электроэнергии, тепла и воды не гарантирует решения проблем украинцев. Эффективность нового сервиса будет зависеть от ряда других факторов.

Об этом Камельчук рассказал в эфире "Ранок.LIVE", сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Новая платформа для жалоб может оказаться неэффективной

Народный депутат обратил внимание на проблемы с работой уже существующих горячих линий, операторы которых во время аварийных отключений часто не отвечают на обращения граждан.

По мнению нардепа, перед созданием дополнительных цифровых инструментов необходимо обеспечить надлежащую работу действующих механизмов реагирования.

"Вопрос не в том, чтобы организовать систему автоматического сбора звонков, сообщений, чат-ботов, чего угодно. Вопрос в том, а что дальше на том конце?" — отметил Камельчук.

Читайте также:

Парламентарий подчеркнул, что после получения обращения ответственные службы должны не только выяснить обстоятельства аварии, но и организовать ее устранение. Он также поднял вопрос нехватки работников, в частности из-за мобилизации и проблем с бронированием специалистов.

"И есть ли в конечной точке достаточное количество специалистов или, может, их мобилизовали и вообще не бронируют?" — спросил нардеп.

Камельчук добавил, что даже оперативная обработка сообщений не поможет восстановить коммунальные услуги без необходимого оборудования и средств.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по защите энергетической инфраструктуры и восстановлению электроснабжения в регионах. Главными задачами на ближайшие недели определили обеспечение энергетиков оборудованием, привлечение финансирования и решение кадровых вопросов.

Также Новини.LIVE писал, что энергетический эксперт Андриан Прокип заявил о попытках России изолировать отдельные украинские города от общей энергосистемы.