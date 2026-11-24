Улица в темноте во время отключения света в Киеве. Фото: УНІАН

Во вторник, 24 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Объем ограничений для всех категорий потребителей составит от 0,5 до 3,5 очередей. Для промышленных предприятий будут применяться отдельные графики ограничения мощности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

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Сообщение «Укрэнерго». Скриншот: facebook.com/npcukrenergo

Состояние энергосистемы Украины 24 ноября

Российские войска продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины.

"В результате обстрелов по состоянию на утро остались без электричества потребители в Житомирской, Запорожской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях", — отметили в "Укрэнерго".

В Харьковской области также вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии.

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Где проверить графики отключения света

Украинцев призывают следить за актуальными графиками на официальных страницах операторов системы распределения электроэнергии в своих регионах.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике и поочередно атакует различные регионы. Из-за повреждений энергообъектов в Днепропетровской области потребители могут оставаться без света до двух суток. После восстановления электроснабжения электроэнергию подают лишь на 4–6 часов в сутки.

Также мы сообщали о том, что народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук высказался о создании единой цифровой платформы для сообщений о перебоях со светом, теплом и водой. По его словам, сам запуск сервиса не гарантирует решения проблем с коммунальными услугами.