Відключення світла 18 січня — Укренерго попередили про застосування графіків

У суботу, 18 січня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження також торкнуться промислових споживачів через наслідки російських атак на енергоінфраструктуру.

Про це повідомили в "Укренерго".

Відключення світла 18 січня

Завтра в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною запровадження обмежень стали пошкодження енергооб'єктів унаслідок ракетно-дронових ударів РФ.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною та може змінюватися. Актуальну інформацію щодо часу та обсягів відключень за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Споживачів закликають ощадливо користуватися електроенергією в години, коли світло подається за графіком.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації зі світлом та опаленням в регіонах.

А також в Міненерго повідомили, у яких областях найскладніша ситуація в енергетиці.