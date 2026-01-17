Отключение света 18 января — Укрэнерго предупредили о применении графиков

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 18 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения также коснутся промышленных потребителей из-за последствий российских атак на энергоинфраструктуру.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отключение света 18 января

Завтра во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причиной введения ограничений стали повреждения энергообъектов в результате ракетно-дронных ударов РФ.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может меняться. Актуальную информацию о времени и объемах отключений по конкретному адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда свет подается по графику.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации со светом и отоплением в регионах.

А также в Минэнерго сообщили, в каких областях самая сложная ситуация в энергетике.