Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Укрэнерго предупредили об отключении — где не будет завтра света

Укрэнерго предупредили об отключении — где не будет завтра света

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 19:57
Отключение света 18 января — Укрэнерго предупредили о применении графиков
Отключение света. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 18 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения также коснутся промышленных потребителей из-за последствий российских атак на энергоинфраструктуру.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Реклама
Читайте также:

Отключение света 18 января

Завтра во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причиной введения ограничений стали повреждения энергообъектов в результате ракетно-дронных ударов РФ.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может меняться. Актуальную информацию о времени и объемах отключений по конкретному адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда свет подается по графику.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации со светом и отоплением в регионах.

А также в Минэнерго сообщили, в каких областях самая сложная ситуация в энергетике.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации