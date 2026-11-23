Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні 24 листопада застосовуватимуть планові обмеження споживання електроенергії. Вони стосуватимуться промисловості та всіх категорій споживачів. Графіки діятимуть протягом усієї доби в частині областей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

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Графіки відключень світла 24 листопада

У вівторок, 24 листопада, у частині регіонів України запровадять цілодобові обмеження споживання електроенергії. Для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів передбачені графіки погодинних відключень. Їх застосовуватимуть в обсязі від 0,5 до 3,5 черг.

В Укренерго пояснили, що причиною запровадження графіків є наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання для споживачів.

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Скриншот повідомлення Укренерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що експерт Андріан Прокіп заявив, що Росія намагається ізолювати окремі міста України від загальної енергосистеми. Наразі під найбільшим тиском перебувають Одеса та Дніпро, однак російські війська можуть знову зосередити удари на Києві. За його словами, тривалі повітряні тривоги та повторні атаки ускладнюють відновлення пошкоджених енергооб’єктів.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що російські війська повторно атакують енергооб’єкти після перших ударів, коли там починають працювати ремонтні бригади. За словами президента, окупанти вичікують, поки фахівці розпочнуть відновлення пошкодженої інфраструктури, і знову завдають удару по тому самому місцю. Така тактика створює додаткову небезпеку для енергетиків.