Город погрузился в темноту из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине 24 ноября будут введены плановые ограничения на потребление электроэнергии. Они коснутся промышленности и всех категорий потребителей. Графики будут действовать в течение суток в некоторых областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

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Графики отключений света 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, в некоторых регионах Украины введут круглосуточные ограничения потребления электроэнергии. Для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей предусмотрены графики почасовых отключений. Их будут применять в объеме от 0,5 до 3,5 очередей.

В Укрэнерго пояснили, что причиной введения графиков являются последствия российских атак на энергосистему. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для потребителей.

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Скриншот сообщения Укрэнерго/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что эксперт Андриан Прокип заявил, что Россия пытается изолировать отдельные города Украины от общей энергосистемы. Сейчас под наибольшим давлением находятся Одесса и Днепр, однако российские войска могут вновь сосредоточить удары на Киеве. По его словам, длительные воздушные тревоги и повторные атаки затрудняют восстановление поврежденных энергообъектов.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что российские войска повторно атакуют энергообъекты после первых ударов, когда там начинают работать ремонтные бригады. По словам президента, оккупанты выжидают, пока специалисты начнут восстановление поврежденной инфраструктуры, и снова наносят удар по тому же месту. Такая тактика создает дополнительную опасность для энергетиков.