Графік відключення світла 6 грудня від Укренерго

Ремонтні роботи на лінії електропередач. Фото: ДТЕК

В Україні продовжують діяти тимчасові обмеження електропостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури. Енергетики продовжують працювати над відновленням пошкодженого обладнання.

Про це повідомили в Укренерго.

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Для побутових споживачів відключення триватимуть:

• 06:00 — 07:00 — одна черга відключень.

• 07:00 — 20:00 — дві черги відключень.

• 20:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосовуються графіки обмеження потужності з 05:00 до 23:00.

Енергетики продовжують працювати над відновленням пошкодженого обладнання, але час і обсяги відключень можуть змінюватися протягом дня. Актуальну інформацію можна знайти на сайтах і офіційних сторінках обленерго.

Повідомлення Укренерго в Telegram

Нагадаємо, українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Унаслідок обстрілів 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі складно спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.