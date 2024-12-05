Графік відключення світла 6 грудня від Укренерго

Укренерго оприлюднило графіки відключень на завтра — скільки черг
В Україні продовжують діяти тимчасові обмеження електропостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури. Енергетики продовжують працювати над відновленням пошкодженого обладнання.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла в Україні 6 грудня
Для побутових споживачів відключення триватимуть:
• 06:00 — 07:00 — одна черга відключень.
• 07:00 — 20:00 — дві черги відключень.
• 20:00 — 22:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу застосовуються графіки обмеження потужності з 05:00 до 23:00.
Енергетики продовжують працювати над відновленням пошкодженого обладнання, але час і обсяги відключень можуть змінюватися протягом дня. Актуальну інформацію можна знайти на сайтах і офіційних сторінках обленерго.
Нагадаємо, українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Унаслідок обстрілів 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі складно спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.
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