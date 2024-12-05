График отключения света 6 декабря от Укрэнерго

Ремонтные работы на линии электропередач. Фото: ДТЭК

В Украине продолжают действовать временные ограничения электроснабжения из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Энергетики продолжают работать над восстановлением поврежденного оборудования.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Для бытовых потребителей отключения будут продолжаться:

• 06:00 — 07:00 — одна очередь отключений.

• 07:00 — 20:00 — две очереди отключений.

• 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применяются графики ограничения мощности с 05:00 до 23:00.

Энергетики продолжают работать над восстановлением поврежденного оборудования, но время и объем отключений могут изменяться в течение дня. Актуальную информацию можно найти на сайтах и официальных страницах облэнерго.

Сообщение Укрэнерго в Telegram

Напомним, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что сейчас сложно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.