График отключения света 6 декабря от Укрэнерго

Укрэнерго показало график отключений на завтра — сколько очередей
В Украине продолжают действовать временные ограничения электроснабжения из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Энергетики продолжают работать над восстановлением поврежденного оборудования.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света в Украине 6 декабря
Для бытовых потребителей отключения будут продолжаться:
• 06:00 — 07:00 — одна очередь отключений.
• 07:00 — 20:00 — две очереди отключений.
• 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса применяются графики ограничения мощности с 05:00 до 23:00.
Энергетики продолжают работать над восстановлением поврежденного оборудования, но время и объем отключений могут изменяться в течение дня. Актуальную информацию можно найти на сайтах и официальных страницах облэнерго.
Напомним, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что сейчас сложно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.
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