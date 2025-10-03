НАБУ скерувало до суду справу про корупцію в енергетиці

Електростанція. Фото ілюстративне: Climate TRACE

Справу організованої групи передали до суду НАБУ та САП — в умовах воєнного стану вона завдала ПрАТ "НЕК "Укренерго" збитків на понад 58 мільйонів гривень. За даними слідства, учасники схеми використовували компанії-прокладки для отримання прибутку, який вивели за кордон.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро у п'ятницю, 3 жовтня.

Корупційна схема в енергетиці

До складу групи входили колишній заступник голови Харківської обласної ради, керівник приватного товариства та його засновник. Вони придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії, які у червні 2022 року отримали ресурс із Об’єднаної енергосистеми України та передали його підконтрольному підприємству для продажу споживачам. Водночас усі фінансові зобов’язання поклали на фірми-прокладки.

Допис НАБУ у Telegram. Фото: скриншот

"Отримані кошти ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не були перераховані, а їх походження намагалися приховати через перекази під виглядом повернення позик", — зазначили в НАБУ.

Надалі гроші скеровували на рахунки фінансових компаній, які за винагороду виводили їх на інші підконтрольні структури. Зрештою кошти потрапили на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої у Болгарії.

