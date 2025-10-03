Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Укренерго недоотримало 58 млн — НАБУ викрило корупційну схему

Укренерго недоотримало 58 млн — НАБУ викрило корупційну схему

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 16:35
НАБУ скерувало до суду справу про корупцію в енергетиці
Електростанція. Фото ілюстративне: Climate TRACE

Справу організованої групи передали до суду НАБУ та САП — в умовах воєнного стану вона завдала ПрАТ "НЕК "Укренерго" збитків на понад 58 мільйонів гривень. За даними слідства, учасники схеми використовували компанії-прокладки для отримання прибутку, який вивели за кордон.

Про це  повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро у п'ятницю, 3 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Корупційна схема в енергетиці

До складу групи входили колишній заступник голови Харківської обласної ради, керівник приватного товариства та його засновник. Вони придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії, які у червні 2022 року отримали ресурс із Об’єднаної енергосистеми України та передали його підконтрольному підприємству для продажу споживачам. Водночас усі фінансові зобов’язання поклали на фірми-прокладки.

Укренерго недоотримало 58 млн — НАБУ викрило корупційну схему - фото 1
Допис НАБУ у Telegram. Фото: скриншот

"Отримані кошти ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не були перераховані, а їх походження намагалися приховати через перекази під виглядом повернення позик", — зазначили в НАБУ.

Надалі гроші скеровували на рахунки фінансових компаній, які за винагороду виводили їх на інші підконтрольні структури. Зрештою кошти потрапили на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої у Болгарії.

Нагадаємо, що директор НАБУ Семен Кривонос відповів, чи виїхав з України колишній віцепрем’єр та нинішній урядовець Олексій Чернишов.

Раніше ми також інформували, що Семен Кривонос заявив про зростання використання криптовалют у корупційних схемах.

НАБУ суд САП електроенергія Укренерго
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації