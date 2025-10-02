Відео
Головна Новини дня Корупціонери все частіше використовують криптовалюти — НАБУ

Корупціонери все частіше використовують криптовалюти — НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 06:53
Семен Кривонос заявив, що НАБУ активно бореться з використанням криптовалют для корупційних оборудок
Керівник Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос. Фото: Укрінформ

Керівник Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос під час міжнародної конференції "Рух крізь опір" заявив, що злочинці все частіше використовують криптовалюти у своїх корупційних схемах. НАБУ робить все, щоб виявити такі випадки, й для цього співпрацює із закордонними профільними партнерами.

Про заяву керівника НАБУ повідомляють Новини.LIVE.

Як НАБУ протистоїть корупційними оборудками з криптовалютою

Кривонос заявив, що важливим напрямом цієї співпраці є підвищення кваліфікації детективів та прокурорів з метою ефективного відстеження фінансових потоків, зокрема тих, що здійснюються за допомогою криптовалют.

За словами Кривоноса, виведення коштів за кордон часто здійснюється саме за допомогою криптовалют. Такий стан справ є серйозним викликом, але НАБУ налаштоване на подолання цієї проблеми.

"Весь світ зараз відчуває. Навіть міжнародні аудитори підкреслюють, що це проблема для всього світу, що також потрібно концентруватися саме на фінансових розслідуваннях, відстежувати, куди ідуть кошти", — зазначив голова НАБУ.

Крім того, НАБУ проводить розслідування щодо коштів, які виводяться за кордон, а також фінансові розслідування в цілому.  Кривонос підкреслив, що проблема використання криптовалюти в корупційних схемах є глобальною, а не тільки проблемою України.

Раніше повідомлялось, що голова НАБУ Кривонос прояснив ситуацію щодо ставлення бюро до політсил чи персоналій. НАБУ не орієнтується на політику і веде розслідування серед всіх гілок влади.

Також Семен Кривонос прокоментував спроби уряду знизити інтенсивність антикорупційних заходів. Подібні дії свідчать про результативність роботи відомства, вважає він.

