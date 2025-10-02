Видео
Коррупционеры все чаще используют криптовалюты — заявление НАБУ

Коррупционеры все чаще используют криптовалюты — заявление НАБУ

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 06:53
Семен Кривонос заявил, что НАБУ активно борется с использованием криптовалют для коррупционных сделок
Руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос. Фото: Укринформ

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос во время международной конференции "Движение сквозь сопротивление" заявил, что преступники все чаще используют криптовалюты в своих коррупционных схемах. НАБУ делает все, чтобы выявить такие случаи, и для этого сотрудничает с зарубежными профильными партнерами.

О заявлении руководителя НАБУ сообщают Новини.LIVE.

Как НАБУ противостоит коррупционным сделкам с криптовалютой

Кривонос заявил, что важным направлением этого сотрудничества является повышение квалификации детективов и прокуроров с целью эффективного отслеживания финансовых потоков, в частности тех, которые осуществляются с помощью криптовалют.

По словам Кривоноса, вывод средств за границу часто осуществляется именно с помощью криптовалют. Такое положение дел является серьезным вызовом, но НАБУ настроено на преодоление этой проблемы.

"Весь мир сейчас чувствует. Даже международные аудиторы подчеркивают, что это проблема для всего мира, что также нужно концентрироваться именно на финансовых расследованиях, отслеживать, куда идут средства", — отметил глава НАБУ.

Кроме того, НАБУ проводит расследование в отношении средств, которые выводятся за границу, а также финансовые расследования в целом. Кривонос подчеркнул, что проблема использования криптовалюты в коррупционных схемах является глобальной, а не только проблемой Украины.

Ранее сообщалось, что глава НАБУ Кривонос прояснил ситуацию относительно отношения бюро к политсилам или персоналиям. НАБУ не ориентируется на политику и ведет расследование среди всех ветвей власти.

Также Семен Кривонос прокомментировал попытки правительства снизить интенсивность антикоррупционных мероприятий. Подобные действия свидетельствуют о результативности работы ведомства, считает он.

НАБУ коррупция криптовалюта расследование Семен Кривонос
