Главная Новости дня Укрэнерго не получило 58 млн — НАБУ разкрыло коррупционную схему

Укрэнерго не получило 58 млн — НАБУ разкрыло коррупционную схему

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 16:35
НАБУ направило в суд дело о коррупции в энергетике
Электростанция электростанция. Фото иллюстративное: Climate TRACE

Дело организованной группы передали в суд НАБУ и САП — в условиях военного положения она нанесла ЧАО "НЭК "Укрэнерго" ущерб на более 58 миллионов гривен. По данным следствия, участники схемы использовали компании-прокладки для получения прибыли, которую вывели за границу.

Об этом сообщила прессслужба Национального антикоррупционного бюро в пятницу, 3 октября.

Читайте также:

Коррупционная схема в энергетике

В состав группы входили бывший заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель частного общества и его основатель. Они приобрели три компании с лицензиями на поставку электроэнергии, которые в июне 2022 года получили ресурс из Объединенной энергосистемы Украины и передали его подконтрольному предприятию для продажи потребителям. В то же время все финансовые обязательства возложили на фирмы-прокладки.

Укренерго недоотримало 58 млн — НАБУ викрило корупційну схему - фото 1
Сообщение НАБУ в Telegram. Фото: скриншот

"Полученные средства ЧАО "НЭК "Укрэнерго" так и не были перечислены, а их происхождение пытались скрыть через переводы под видом возврата займов", — отметили в НАБУ.

В дальнейшем деньги направляли на счета финансовых компаний, которые за вознаграждение выводили их на другие подконтрольные структуры. В конце концов средства попали на счет компании-нерезидента, зарегистрированной в Болгарии.

Напомним, что директор НАБУ Семен Кривонос ответил, выехал ли из Украины бывший вице-премьер и нынешний чиновник Алексей Чернышев.

Ранее мы также информировали, что Семен Кривонос заявил о росте использования криптовалют в коррупционных схемах.

НАБУ суд САП электроэнергия Укрэнерго
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
