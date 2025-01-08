Візит голови ОБСЄ до України, – всі деталі та заяви

Еліна Валтонен та Андрій Сибіга. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

У середу, 8 січня, Київ з офіційним візитом відвідала очільниця МЗС Фінляндії та голова ОБСЄ Еліна Валтонен. Спершу вона зустрілася зі своїм колегою Андрієм Сибігою, а далі обидва політики дали спільний пресбрифінг для українських та міжнародних медіа.

Новини.LIVE приводить головні заяви міністрів.

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З 1 січня річне головування в ОБСЄ перебрала на себе Фінляндія, відтак глава МЗС цієї країни стала його очільницею. І Україна стала першою країною, куди Валтонен здійснила свій перший офіційний візит як голова ОБСЄ.

"Фінляндія головує в ОБСЄ, і на цій посаді я хотіла відвідати саме Україну, аби висловити рішучу підтримку", — уточнила Валтонен.

Еліна Валтонен. Фото: Ігор Кузнєцов

Андрій Сибіга нагадав, що ОБСЄ була присутньою на Саміті миру торік у Швейцарії. Загалом організація має залишатися платформою для притягнення РФ до відповідальності. В першу чергу Україна розраховує на розширення документування російських злочинів, збереження уваги до депортації дітей, захоплення цивільних заручників, а також трьох співробітників ОБСЄ, громадян України, яких РФ досі утримує у російському полоні.

Андрій Сибіга. Фото: Ігор Кузнєцов

"ОБСЄ має дати оцінку систематичним стратам РФ українських військовополонених і порушенням цим Женевських конвенцій", — зазначив Сибіга.

Він також додав, що нового року Україна фіксує нові елементи російської агресії. Зокрема, це удари по елементах української атомної енергетики, залучення військ Північної Кореї, використання балістичних ракет середньої дальності та поглиблення співпраці з Іраном. І такі дії дестабілізують не лише Європу, а й Близький Схід та Азію, переконаний міністр.

"Безпека у Європі неможлива без справедливого та всеосяжного миру в Україні. Але кожна дія з РФ демонструє, що Москва прагне не миру, а лише продовження війни. Лише єдність наших спільних дій здатна досягти миру завдяки силі", — запевнив Сибіга.

Міністерка закордонних справ Фінляндії при цьому додала, що її країна потужно підтримує Україну військово, політично, економічно і буде робити це стільки, скільки доведеться.

Еліна Валтонен та Андрій Сибіга. Фото: Ігор Кузнєцов

"Стримуємо російську агресію санкціями, і тіньовий флот також зазнає їх. Це танкери, що перевозять нафтопродукти, особливо у наших регіонах. Ми перехопили кілька судів у різдвяну пору і бачимо, що можемо взяти більше юридичних підстав, аби ліпше захистити інфраструктуру на морі", — сказала Валтонен.

Вона також додала, що на Росію потрібно накласти жорсткі санкції, якщо розслідування доведе її провину про підрив кабелів поміж Естонією та Фінляндією.

Нагадаємо, поліція Фінляндії підозрює, що естонсько-фінляндський кабель електропередачі Estlink 2 і чотири телекомунікаційні кабелі (три між Естонією і Фінляндією і один між Фінляндією і Німеччиною) були пошкоджені 25 грудня танкером Eagle S. Він був під прапором Островів Кука і цілком ймовірно, що є частиною тіньового флоту Росії.

"Істину потрібно встановити, а винних притягнути до відповідальності. Наша інфраструктура зазнала шкоди, і всі ці гібридні загрози та інші напади в останні місяці та роки показують, що ми з Україною в одному човні з боку держав-порушників", — підсумувала Валтонен.

Нагадаємо, у вівторок, 7 січня, Україну відвідала міністерка закордонних справ Ісландії Катрін Гуннарсдоттір. Це був її перший закордонний візит з віднедавнього призначення на цю посаду.

Стало відомо про рівень допомоги Ісландії офіційному Києву, яку ця країна надає у рамках Безпекової угоди, що була підписана торік і триватиме до 2028 року.