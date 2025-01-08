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Украину впервые посетила новая глава ОБСЕ, — основные заявления

8 января 2025 18:03
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Визит председателя ОБСЕ в Украину — все детали и заявления
Элина Валтонен и Андрей Сибига. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

В среду, 8 января, Киев с официальным визитом посетила руководитель МИД Финляндии и председатель ОБСЕ Элина Валтонен. Сначала она встретилась со своим коллегой Андреем Сибигой, а далее оба политика дали совместный пресс-брифинг для украинских и международных медиа.

Новини.LIVE приводит главные заявления министров.

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С 1 января годовое председательство в ОБСЕ взяла на себя Финляндия, поэтому глава МИД данной страны стала его главой. И Украина стала первой страной, куда Валтонен осуществила свой первый официальный визит в качестве главы ОБСЕ.

"Финляндия председательствует в ОБСЕ, и на этом посту я хотела посетить именно Украину, чтобы выразить решительную поддержку", — уточнила Валтонен.

Элина Валтонен
Элина Валтонен. Фото: Игорь Кузнецов

Андрей Сибига напомнил, что ОБСЕ присутствовала на Саммите мира в прошлом году в Швейцарии. В целом организация должна оставаться платформой для привлечения РФ к ответственности. В первую очередь Украина рассчитывает на расширение документирования российских преступлений, сохранение внимания к депортации детей, захвата гражданских заложников, а также трех сотрудников ОБСЕ, граждан Украины, которых РФ до сих пор удерживает в российском плену.

Андрей Сибига
Андрей Сибига. Фото: Игорь Кузнецов

"ОБСЕ должна дать оценку систематическим казням РФ украинских военнопленных и нарушениям этим Женевских конвенций", — отметил Сибига.

Он также добавил, что в новом году Украина фиксирует новые элементы российской агрессии. В частности, это удары по элементам украинской атомной энергетики, привлечение войск Северной Кореи, использование баллистических ракет средней дальности и углубление сотрудничества с Ираном. И такие действия дестабилизируют не только Европу, но и Ближний Восток и Азию, убежден министр.

"Безопасность в Европе невозможна без справедливого и всеобъемлющего мира в Украине. Но каждое действие с РФ демонстрирует, что Москва стремится не к миру, а лишь к продолжению войны. Только единство наших совместных действий способно достичь мира благодаря силе", — заверил Сибига.

Министр иностранных дел Финляндии при этом добавила, что ее страна мощно поддерживает Украину военно, политически, экономически и будет делать это столько, сколько придется.

Элина Валтонен и Андрей Сибига
Элина Валтонен и Андрей Сибига. Фото: Игорь Кузнецов

"Сдерживаем российскую агрессию санкциями, и теневой флот также подвергается им. Это танкеры, перевозящие нефтепродукты, особенно в наших регионах. Мы перехватили несколько судов в рождественскую пору и видим, что можем взять больше юридических оснований, чтобы лучше защитить инфраструктуру на море", — сказала Валтонен.

Она также добавила, что на Россию нужно наложить жесткие санкции, если расследование докажет ее вину о подрыве кабелей между Эстонией и Финляндией.

Напомним, полиция Финляндии подозревает, что эстонско-финляндский кабель электропередачи Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля (три между Эстонией и Финляндией и один между Финляндией и Германией) были повреждены 25 декабря танкером Eagle S. Он был под флагом Островов Кука и вполне вероятно, что является частью теневого флота России.

Истину нужно установить, а виновных привлечь к ответственности. Наша инфраструктура понесла ущерб, и все эти гибридные угрозы и другие нападения в последние месяцы и годы показывают, что мы с Украиной в одной лодке со стороны государств-нарушителей", — подытожила Валтонен.

Напомним, во вторник, 7 января, Украину посетила министр иностранных дел Исландии Катрин Гуннарсдоттир. Это был ее первый зарубежный визит с недавнего назначения на эту должность.

Стало известно об уровне помощи Исландии официальному Киеву, которую эта страна предоставляет в рамках Соглашения по безопасности, которое было подписано в прошлом году и будет продолжаться до 2028 года.

 

 

 

 

 

 

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