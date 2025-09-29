Відео
Україна
Україну потрібно підтримати в ударах по РФ — комісар ЄС з оборони

Україну потрібно підтримати в ударах по РФ — комісар ЄС з оборони

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 16:06
Далекобійні удари по Росії — Україну потрібно підтримати
Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс. Фото: REUTERS

Російські судна використовують танкери чи контейнерні платформи для запуску дронів. Це нова небезпека, тому потрібно підтримати Україну у завданні ударів по території ворога та посилити їх.

Про це повідомив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час Варшавського безпекового форуму 29 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Україні потрібно посилити удари по Росії 

"Єврокомісія ще на початку війни радила відмовитися від нафти й газу РФ, у країн було досить часу знайти альтернативи, і, можливо, вони це зроблять", — сказав Кубілюс.

Він додав, що з'явилася проблема "тіньового флоту" в Балтиці, адже існує ймовірність, що російські судна використовують танкери чи контейнерні платформи для запуску дронів. За словами єврокомісара з питань оборони, це новий ризик, який треба врахувати в стратегії.

Андрюс Кубілюс вважає, що потрібна чітка та проактивна політика щодо Росії. Він наголосив, що Україна здатна завдавати ударів по території РФ, тому її підтримку потрібно посилити, аби змусити Кремль припинити війну. 

"Треба діяти рішучіше — економічно, стратегічно й дипломатично, щоб переконати Путіна, що продовжувати війну йому невигідно", — наголосив політик.

Нагадаємо, раніше Дональд Туск заявив, що війна в Україні — це питання безпеки всієї західної цивілізації. Якщо програти, наслідки будуть відчутні у Європі, Польщі, США і далі. 

Водночас Володимир Зеленський попередив країни ЄС про ризики від РФ. За його словами, дрони та літаки у повітряних просторах сусідніх країн — це тривожна тенденція.

нафта ЄС війна в Україні Росія танкер далекобійна зброя
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
