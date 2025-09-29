Видео
Украину нужно поддержать в ударах по РФ — комиссар ЕС по обороне

Украину нужно поддержать в ударах по РФ — комиссар ЕС по обороне

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 16:06
Дальнобойные удары по России — Украину нужно поддержать
Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Фото: REUTERS

Российские суда используют танкеры или контейнерные платформы для запуска дронов. Это новая опасность, поэтому нужно поддержать Украину в нанесении ударов по территории врага и усилить их.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время Варшавского форума по безопасности 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Украине нужно усилить удары по России

"Еврокомиссия еще в начале войны советовала отказаться от нефти и газа РФ, у стран было достаточно времени найти альтернативы, и, возможно, они это сделают", — сказал Кубилюс.

Он добавил, что появилась проблема "теневого флота" в Балтике, ведь существует вероятность, что российские суда используют танкеры или контейнерные платформы для запуска дронов. По словам еврокомиссара по вопросам обороны, это новый риск, который надо учесть в стратегии.

Андрюс Кубилюс считает, что нужна четкая и проактивная политика в отношении России. Он отметил, что Украина способна наносить удары по территории РФ, поэтому ее поддержку нужно усилить, чтобы заставить Кремль прекратить войну.

"Надо действовать решительнее — экономически, стратегически и дипломатически, чтобы убедить Путина, что продолжать войну ему невыгодно", — подчеркнул политик.

Напомним, ранее Дональд Туск заявил, что война в Украине — это вопрос безопасности всей западной цивилизации. Если проиграть, последствия будут ощутимы в Европе, Польше, США и дальше.

В то же время Владимир Зеленский предупредил страны ЕС о рисках от РФ. По его словам, дроны и самолеты в воздушных пространствах соседних стран — это тревожная тенденция.

нефть ЕС война в Украине Россия танкер дальнобойное оружие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
