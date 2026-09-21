Погода на 22 вересня: синоптик Діденко попередила про дощі

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Прохолодна та вітряна погода затримається в Україні до кінця тижня, однак ближче до вихідних синоптик Наталка Діденко прогнозує повернення тепла. Водночас 22 вересня низку регіонів накриють дощі, а температура на заході та півночі подекуди опуститься до +12 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Наталки Діденко.

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Погода в Україні 22 вересня від Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вже у найближчу добу, 22 вересня, частину областей накриють опади, а температурний фон відчутно знизиться.

Опади 22 вересня зосередяться переважно у східній, північній та західній частинах країни. Натомість мешканцям більшості центральних регіонів та півдня парасольки не знадобляться, адже там суттєвих дощів не передбачається. Також у вівторок, 22 вересня, будуть вітри західного та північно-західного напрямків, який на півночі та заході часом посилюватиметься до рвучкого.

Температурна карта України 22 вересня. Фото: Метеопост

Найхолодніше буде на Черкащині, Вінничині, а також у західних та північних областях, де повітря прогріється лише до +12...+16 °C. Теплішу погоду фіксуватимуть у Кропивницькому з прилеглими районами, на Дніпропетровщині та Полтавщині, де очікується +15...+19 °C.

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У східних областях стовпчики термометрів покажуть від +18 °C до +22 °C, причому найтепліше буде на території Луганщини до +26 °C. Південні регіони країни також утримають теплі позиції з показниками +20...+23 °C.

Погода в Києві 22 вересня

Киянам 22 вересня також варто підготуватися до свіжої та прохолодної погоди з температурою на рівні +13...+15 °C. У столиці прогнозують вологі умови з періодичними проясненнями та локальними дощами. Вітер у місті буде західним, помірним, але з періодичними сильними поривами.

Втім, уже у п'ятницю та суботу температурні показники знову підуть вгору, повертаючи комфортне тепло.

Новини.LIVE повідомляли, що погода в Україні на найближчі дні обіцяє бути мінливою та дощовою. У середині наступного тижня південний циклон спричинить суттєві опади з грозами та різкими поривами вітру, проте ближче до вихідних циклон відступить: погодні умови вирівняються, а стовпчики термометрів підуть угору.

Щодо жовтня 2026 року, то синоптики прогнозують середню температуру на 1–2 градуси вищу за норму, але без сюрпризів не минеться. Місяць принесе різкі температурні гойдалки, тож вже в другій його половині вдарять перші нічні заморозки, а високогірні хребти Карпат уже засипле першим снігом.