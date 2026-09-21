Погода на 22 сентября: синоптик Диденко предупредила о дождях

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Прохладная и ветреная погода сохранится в Украине до конца недели, однако ближе к выходным синоптик Наталья Диденко прогнозирует возвращение тепла. В то же время 22 сентября в ряде регионов пройдут дожди, а температура на западе и севере местами опустится до +12 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

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Погода в Украине 22 сентября от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже в ближайшие сутки, 22 сентября, часть областей накроют осадки, а температура заметно снизится.

Осадки 22 сентября сосредоточатся преимущественно в восточной, северной и западной частях страны. Зато жителям большинства центральных регионов и юга зонтики не понадобятся, ведь там существенных дождей не предвидится. Также во вторник, 22 сентября, будут дуть ветры западного и северо-западного направлений, которые на севере и западе временами будут усиливаться до порывистых.

Температурная карта Украины 22 сентября. Фото: Метеопост

Холоднее всего будет в Черкасской и Винницкой областях, а также в западных и северных областях, где температура воздуха достигнет лишь +12...+16 °C. Более тёплая погода будет наблюдаться в Кропивницком и прилегающих районах, в Днепропетровской и Полтавской областях, где ожидается +15...+19 °C.

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В восточных областях столбики термометров покажут от +18 °C до +22 °C, причем теплее всего будет на территории Луганской области — до +26 °C. Южные регионы страны также сохранят теплую погоду с показателями +20...+23 °C.

Погода в Киеве 22 сентября

Киевлянам 22 сентября также стоит подготовиться к свежей и прохладной погоде с температурой на уровне +13...+15 °C. В столице прогнозируют влажные условия с периодическими прояснениями и локальными дождями. Ветер в городе будет западным, умеренным, но с периодическими сильными порывами.

Впрочем, уже в пятницу и субботу температура снова пойдет вверх, возвращая комфортное тепло.

Новини.LIVE сообщали, что погода в Украине на ближайшие дни обещает быть переменчивой и дождливой. В середине следующей недели южный циклон принесет значительные осадки с грозами и резкими порывами ветра, однако ближе к выходным циклон отступит: погодные условия выровняются, а столбики термометров пойдут вверх.

Что касается октября 2026 года, то синоптики прогнозируют среднюю температуру на 1–2 градуса выше нормы, но без сюрпризов не обойдется. Месяц принесет резкие перепады температуры, поэтому уже во второй его половине начнутся первые ночные заморозки, а высокогорные хребты Карпат уже засыплет первый снег.