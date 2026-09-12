Прогноз погоди в Україні на 13 вересня — прогнозуються дощі та опади

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 13 вересня, погода в Україні буде переважно хмарною з проясненнями. У багатьох областях очікуються дощі, а температура вдень залежно від регіону становитиме від +15 °С до +33 °С. На заході країни прогнозують хмарність із проясненнями та місцями невеликі дощі. Вночі та вранці подекуди утворюватиметься туман.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Україні 13 вересня

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Вночі температура становитиме +6...+11 °С, вдень повітря прогріється до +17...+22 °С.

Прогзноз погоди на 13 вересня. Фото: скриншот

У північних областях також пройдуть невеликі дощі, а на Сумщині очікуються помірні опади. Вітер буде північно-західним, 5–10 м/с. Уночі температура коливатиметься в межах +8...+13 °С, удень — +15...+20 °С.

У центральних регіонах місцями можливий невеликий дощ і слабкий туман. У нічні години вітер буде змінних напрямків, а вдень — північним, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +12...+17 °С, вдень — +18...+23 °С. Водночас у Дніпропетровській області буде тепліше — до +23...+28 °С.

Читайте також:

На півдні України та в Криму прогнозують хмарну погоду з проясненнями та дощами. На Одещині місцями опади будуть значними. Вітер північний і північно-західний, 7–12 м/с. Уночі температура становитиме +14...+19 °С, удень — +18...+24 °С. У Криму та Приазов'ї повітря прогріється до +26...+31 °С.

У східних областях істотних опадів не очікується. Вночі вітер буде змінних напрямків, удень — північно-західним, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +12...+17 °С. Удень у Харківській області очікується близько +21 °С, тоді як на Донбасі стовпчики термометрів піднімуться до +33 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року не очікується потужних магнітних бур, однак прогнозують кілька періодів слабких і помірних геомагнітних коливань. У дні підвищеної сонячної активності метеочутливим людям радять більше відпочивати та контролювати артеріальний тиск.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року в Україні може зберегтися тепла погода, а середня температура повітря очікується на 1,5–2 °C вище за кліматичну норму. Водночас синоптики не виключають дощів, гроз і короткочасних похолодань протягом першого місяця осені.