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Главная Новости дня Украину накроет волна дождей: прогноз погоды на завтра

Украину накроет волна дождей: прогноз погоды на завтра

Ua ru
12 сентября 2026 14:21
Прогноз погоды в Украине на 13 сентября — ожидаются дожди и осадки
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 13 сентября, погода в Украине будет преимущественно облачной с прояснениями. Во многих областях ожидаются дожди, а дневная температура, в зависимости от региона, составит от +15 °С до +33 °С. На западе страны прогнозируется облачность с прояснениями и местами небольшие дожди. Ночью и утром местами будет образовываться туман.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 13 сентября

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура составит +6...+11 °С, днем воздух прогреется до +17...+22 °С.

Украину накроет волна дождей: прогноз погоды на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 13 сентября. Фото: скриншот

В северных областях также пройдут небольшие дожди, а в Сумской области ожидаются умеренные осадки. Ветер будет северо-западным, 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах +8...+13 °С, днем — +15...+20 °С.

В центральных регионах местами возможен небольшой дождь и слабый туман. В ночные часы ветер будет переменного направления, а днем — северный, 5–10 м/с. Температура ночью составит +12...+17 °С, днём — +18...+23 °С. В то же время в Днепропетровской области будет теплее — до +23...+28 °С.

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На юге Украины и в Крыму прогнозируют облачную погоду с прояснениями и дождями. В Одесской области местами осадки будут значительными. Ветер северный и северо-западный, 7–12 м/с. Ночью температура составит +14...+19 °С, днем — +18...+24 °С. В Крыму и Приазовье воздух прогреется до +26...+31 °С.

В восточных областях существенных осадков не ожидается. Ночью ветер будет переменного направления, днем — северо-западный, 3–8 м/с. Температура ночью составит +12...+17 °С. Днем в Харьковской области ожидается около +21 °С, тогда как на Донбассе столбики термометров поднимутся до +33 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года не ожидается мощных магнитных бурь, однако прогнозируется несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний. В дни повышенной солнечной активности метеочувствительным людям рекомендуют больше отдыхать и контролировать артериальное давление.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года в Украине может сохраниться тёплая погода, а средняя температура воздуха ожидается на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время синоптики не исключают дождей, гроз и кратковременных похолоданий в течение первого месяца осени.

дождь осадки погода в Украине ветер температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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