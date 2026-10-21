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Україну чекають погодинні відключення: графік на завтра

Ua ru
21 жовтня 2026 19:56
Відключення світла 22 жовтня: які графіки діятимуть в Україні АТ "Хмельницькобленерго"
Енергетик. Фото: АТ "Хмельницькобленерго"

У четвер, 22 жовтня, у частині областей України запровадять обмеження споживання електроенергії. Вони діятимуть протягом усієї доби — з 06:00 до 23:59. Для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", передає Новини.LIVE.

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Чому в Україні запроваджують відключення світла

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Україну чекають погодинні відключення: графік на завтра - фото 1
Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли.

Українцям рекомендують стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

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Також споживачів закликали ощадливо використовувати електроенергію в години, коли електропостачання відновлюється за графіком.

Як повідомляли Новини.LIVE, західні області України цієї зими можуть зіткнутися з відключеннями електроенергії обсягом до однієї-двох черг. За базовим прогнозом, перебої після російських атак триватимуть кілька діб — стільки часу може знадобитися енергетикам для ремонту пошкодженого обладнання.

Як повідомляли Новини.LIVE, проходження опалювального сезону в Україні залежатиме від ефективності протиповітряної оборони, інтенсивності російських атак і температури повітря взимку. За несприятливого збігу обставин проблеми з теплопостачанням можуть посилитися.

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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