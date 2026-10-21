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Украину ждут почасовые отключения: график на завтра

Ua ru
21 октября 2026 19:56
Отключение электричества 22 октября: какие графики будут действовать в Украине АО "Хмельницкоблэнерго"
Энергетик. Фото: АО "Хмельницкоблэнерго"

В четверг, 22 октября, в некоторых областях Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Они будут действовать в течение суток — с 06:00 до 23:59. Для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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Почему в Украине вводят отключения света

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

Украину ждут почасовые отключения: график на завтра - фото 1
Сообщение "Укрэнерго". Фото: скриншот

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за российских обстрелов.

Украинцам рекомендуют следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.

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Также потребителей призвали экономно использовать электроэнергию в часы, когда электроснабжение восстанавливается по графику.

Как сообщали Новини.LIVE, западные области Украины этой зимой могут столкнуться с отключениями электроэнергии продолжительностью до одной-двух смен. По базовому прогнозу, перебои после российских атак продлятся несколько суток — столько времени может потребоваться энергетикам для ремонта поврежденного оборудования.

Как сообщали Новини.LIVE, ход отопительного сезона в Украине будет зависеть от эффективности противовоздушной обороны, интенсивности российских атак и температуры воздуха зимой. При неблагоприятном стечении обстоятельств проблемы с теплоснабжением могут усугубиться.

сфера энергетики Укрэнерго война в Украине свет графики отключений света
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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