Кабмін дозволив українцям застосовувати вогнепальну зброю під час війни

Чоловік з пістолетом. Ілюстративне фото: IStock

Кабінет міністрів України дозволив цивільним особам користуватись вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії. Однак виключно у період дії воєнного стану і за умови, що зброя буде офіційно задекларована.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

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Що відомо

За словами Мельничука, було внесено зміни до порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні російської агресії або інших держав проти України. Йдеться про використання знайденої зброї, але тільки в період дії воєнного стану, причому вона має бути зареєстрована.

"Передбачено право цивільних осіб під час участі у відсічі або стримуванні збройної агресії проти України у воєнний час на застосування вогнепальної зброї, що була знайдена та задекларована відповідно до ЗУ "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" №3899-ІХ", — додав Мельничук.

Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, сталася стрілянина. Правоохоронці затримали порушників та склали на них протокол.

Також ми писали, що у Львові суд покарав харків'янина, який продавав трофейну зброю росіян, надсилаючи її поштою. Оскільки чоловік є волонтером, йому замінили покарання.