Кабмин разрешил украинцам применять огнестрельное оружие во время войны

Человек с пистолетом. Иллюстративное фото: IStock

Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам пользоваться огнестрельным оружием для сдерживания вооруженной агрессии. Однако исключительно в период действия военного положения и при условии, что оружие будет официально задекларировано.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что известно

По словам Мельничука, были внесены изменения в порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия во время участия в отпоре и сдерживании российской агрессии или других государств против Украины. Речь идет об использовании найденого оружия, но только в период действия военного положения, причом оно должно быть зарегистрировано.

"Предусмотрено право гражданских лиц при участии в отпоре или сдерживании вооруженной агрессии против Украины в военное время на применение огнестрельного оружия, найденного и задекларированного в соответствии с ЗУ "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" №3899-ІХ", — добавил Мельничук.

Напомним, что в Святошинском районе Киева в пятницу, 8 ноября, произошла стрельба. Правоохранители задержали нарушителей и составили протокол.

Также мы писали, что во Львове суд наказал харьковчанина, продававшего трофейное оружие россиян, отправляя его по почте. Поскольку мужчина является волонтером, ему заменили наказание.