Суд покарав чоловіка, який продавав трофейну зброю для ЗСУ

Молоток судді. Фото: stopcor.org

У Львові суд покарав харків'янина, який продавав трофейну зброю росіян, надсилаючи її поштою. Оскільки чоловік є волонтером, йому замінили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, яку оприлюднили у листопаді 2024 року, мешканець Харкова Віктор Шапошніков продавав трофейну зброю через інтернет. За його словами, він знайшов її (підствольний гранатомет та пістолети Макарова і Глок) у лісосмузі після деокупації Балаклії. Чоловік відправляв її поштою своєму покупцеві у Львові. Відомо, що клієнт Шапошнікова співпрацював із правоохоронними органами.

Відомо, що проти мешканця Харкова відкрили кримінальну справу за обвинуваченням у незаконному збуті зброї. У ході судового розгляду він визнав свою провину та ще раз пояснив, що знайшов трофейну зброю в лісосмузі після звільнення від ворога Балаклії. Підсудний також зазначив, що займається волонтерською діяльністю і допомагає ремонтувати техніку для Збройних сил України. За його словами, кошти від продажу зброї він спрямовував на підтримку волонтерської діяльності.

Рішення суду

Справу розглянув суддя Личаківськогто районного суду Львова, Володимир Мармаш, дослідивши усі матеріали. Він враховував, що обвинувачений раніше не притягувався до відповідальності та активно займається волонтерською діяльністю для підтримки ЗСУ. В результаті суд виніс вирок у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнив Шапошнікова від відбування покарання, призначивши дворічний іспитовий термін. У сторін ще є можливість оскаржити цей вирок

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