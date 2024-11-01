На Одещині патрульний поліцейський вимагав хабар у військового — що вирішив суд

Патрульний виписує протокол. Ілюстративне фото: Нацполіція

В Одеській області патрульний зупинив військовослужбовця на автомобілі з іноземною реєстрацією та вимагав 10 тисяч гривень за можливість у подальшому користуватись автомобілем. Суд ухвалив неочікуване рішення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у квітні 2023 року патрульний поліцейський зупинив військовослужбовця на автомобілі з іноземною реєстрацією та, за версією обвинувачення, вимагав 10 тисяч гривень за можливість у подальшому користуватись автомобілем безперешкод.

На суді поліцейський заявив, що ця сума була боргом, який військовослужбовець мав віддати його батькові. За словами обвинуваченого, його батько зловживав спиртним, тому він вирішив сам забрати гроші у боржника-військовослужбовця.

Свідком виступив напарник обвинуваченого, який підтвердив, що військовий сам зізнався в наявності боргу. Військовослужбовець, який виступав заявником, на момент слухань перебував під вартою за іншим обвинуваченням та відмовився давати вільні свідчення. Він стверджував, що не пам’ятає обставин через контузію, яку отримав на війні.

Рішення суду

Суд встановив, що доказів вини патрульного недостатньо, крім того докази були зібрані із порушеннями.

На основі сукупності даних суд дійшов висновку, що мала місце провокація злочину, а всі зібрані з її допомогою докази є недопустимими.

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