В Одесской области патрульный полицейский требовал взятку у военного — что решил суд

Патрульный выписывает протокол. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Одесской области патрульный остановил военнослужащего на автомобиле с иностранной регистрацией и потребовал 10 тысяч гривен за возможность в дальнейшем пользоваться транспортным средством. Суд принял неожиданное решение.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в апреле 2023 года патрульный полицейский остановил военнослужащего на автомобиле с иностранной регистрацией и, по версии обвинения, требовал 10 тысяч гривен за возможность в дальнейшем пользоваться транспортным средством беспрепятственно.

На суде полицейский заявил, что эта сумма была долгом, который военнослужащий должен был отдать отцу. По словам обвиняемого, его отец злоупотреблял спиртным, поэтому он решил сам забрать деньги у должника-военнослужащего.

Свидетелем выступил напарник обвиняемого, подтвердивший, что военный сам признался в наличии долга. Выступавший заявителем военнослужащий на момент слушаний находился под стражей по другому обвинению и отказался давать показания. Он утверждал, что не помнит обстоятельств из-за контузии, полученной на войне.

Решение суда

Суд установил, что доказательств вины патрульного недостаточно, кроме того, доказательства были собраны с нарушениями.

На основе совокупности данных суд пришел к выводу, что имела место провокация преступления, а все собранные с ее помощью доказательства недопустимы.

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