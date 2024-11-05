Суд наказал мужчину, который продавал трофейное оружие для ВСУ

Молоток судьи. Фото: stopcor.org

Во Львове суд наказал харьковчанина, который продавал трофейное оружие россиян, отправляя его по почте. Поскольку мужчина является волонтером, ему заменили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обнародованным в ноябре 2024 года, житель Харькова Виктор Шапошников продавал трофейное оружие через интернет. По его словам, он нашел его (подствольный гранатомет и пистолеты Макарова и Глок) в лесополосе после деоккупации Балаклеи. Мужчина отправлял оружие по почте своему покупателю во Львове. Известно, что клиент Шапошникова сотрудничал с правоохранительными органами.

Известно, что против жителя Харькова было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном сбыте оружия. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину и еще раз объяснил, что нашел трофейное оружие в лесополосе после освобождения от врага Балаклеи. Подсудимый также отметил, что занимается волонтерской деятельностью и помогает ремонтировать технику для Вооруженных сил Украины. По его словам, деньги от продажи оружия он направлял на поддержку волонтерской деятельности.

Решение суда

Дело рассмотрел судья Лычаковского районного суда Львова, Владимир Мармаш, исследовав все материалы. Он учел, что обвиняемый ранее не привлекался к ответственности и активно занимается волонтерской деятельностью по поддержке ВСУ. В результате суд вынес приговор в виде трех лет лишения свободы, однако уволил Шапошникова от отбывания наказания, назначив двухлетний испытательный срок. У сторон еще есть возможность оспорить этот приговор

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