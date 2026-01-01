Відео
Українця затримали в аеропорту Варшави через радіопристрій

Українця затримали в аеропорту Варшави через радіопристрій

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 17:31
Затримання українця в аеропорті Варшави - що відомо
Аеропорт Варшави. Фото: PAP

Правоохоронні органи Польщі затримали у варшавському аеропорту 23-річного громадянина України Іллю С., який протягом тривалого часу перебував у зоні фудкорту з ноутбуком та закусками. Його поведінка викликала підозру у служби безпеки аеропорту.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita у четвер, 1 січня.

Читайте також:

Затримання українця в аеропорті Варшави 

Як повідомляє видання Rzeczpospolita, під час перевірки у чоловіка виявили пристрій радіоглушіння, здатний працювати у діапазонах частот, призначених для авіаційного зв’язку та навігації. Затримання відбулося у вестибюлі аеропорту — зоні, відкритій для пасажирів.

Після арешту Ілля С. не зміг чітко пояснити, з якою метою перебував в аеропорту та навіщо мав при собі таке обладнання. Він також відмовився відповідати на запитання щодо своєї професії, фінансового стану та наявності судимостей. За словами співрозмовника видання, чоловік надавав суперечливі пояснення, називаючи себе то солдатом, то бізнесменом, і не пояснив причин свого перебування у Польщі.

Затриманий заявив, що постійно проживає в Канаді, однак цю інформацію польські правоохоронці ще перевіряють.

Наразі триває розслідування. Чоловік не визнав своєї вини та надав свідчення, які на цьому етапі не підтверджуються зібраними доказами. 

Нагадаємо, що у Польщі заарештували українця, якого підозрюють у причетності до підводних вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" 2022 року.

А до цього в Італії видали дозвіл на екстрадування до Німеччини українця, якого  підозрюють у диверсії на "Північному потоці".

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
