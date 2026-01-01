Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинца задержали в аэропорту Варшавы из-за радиоустройства

Украинца задержали в аэропорту Варшавы из-за радиоустройства

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 17:31
Задержание украинца в аэропорту Варшавы - что известно
Аэропорт Варшавы. Фото: PAP

Правоохранительные органы Польши задержали в варшавском аэропорту 23-летнего гражданина Украины Илью С., который в течение длительного времени находился в зоне фудкорта с ноутбуком и закусками. Его поведение вызвало подозрение у службы безопасности аэропорта.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita в четверг, 1 января.

Реклама
Читайте также:

Задержание украинца в аэропорту Варшавы

Как сообщает издание Rzeczpospolita, во время проверки у мужчины обнаружили устройство радиоподавления, способное работать в диапазонах частот, предназначенных для авиационной связи и навигации. Задержание произошло в вестибюле аэропорта — зоне, открытой для пассажиров.

После ареста Илья С. не смог четко объяснить, с какой целью находился в аэропорту и зачем имел при себе такое оборудование. Он также отказался отвечать на вопросы о своей профессии, финансовом состоянии и наличии судимостей. По словам собеседника издания, мужчина предоставлял противоречивые объяснения, называя себя то солдатом, то бизнесменом, и не объяснил причин своего пребывания в Польше.

Задержанный заявил, что постоянно проживает в Канаде, однако эту информацию польские правоохранители еще проверяют.

Сейчас продолжается расследование. Мужчина не признал своей вины и дал показания, которые на этом этапе не подтверждаются собранными доказательствами.

Напомним, что в Польше арестовали украинца, которого подозревают в причастности к подводным взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в 2022 году.

А до этого в Италии выдали разрешение на экстрадицию в Германию украинца, которого подозревают в диверсии на "Северном потоке".

Польша аэропорты украинцы в Польше Варшава задержание
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации