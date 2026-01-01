Задержание украинца в аэропорту Варшавы - что известно

Аэропорт Варшавы. Фото: PAP

Правоохранительные органы Польши задержали в варшавском аэропорту 23-летнего гражданина Украины Илью С., который в течение длительного времени находился в зоне фудкорта с ноутбуком и закусками. Его поведение вызвало подозрение у службы безопасности аэропорта.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita в четверг, 1 января.

Задержание украинца в аэропорту Варшавы

Как сообщает издание Rzeczpospolita, во время проверки у мужчины обнаружили устройство радиоподавления, способное работать в диапазонах частот, предназначенных для авиационной связи и навигации. Задержание произошло в вестибюле аэропорта — зоне, открытой для пассажиров.

После ареста Илья С. не смог четко объяснить, с какой целью находился в аэропорту и зачем имел при себе такое оборудование. Он также отказался отвечать на вопросы о своей профессии, финансовом состоянии и наличии судимостей. По словам собеседника издания, мужчина предоставлял противоречивые объяснения, называя себя то солдатом, то бизнесменом, и не объяснил причин своего пребывания в Польше.

Задержанный заявил, что постоянно проживает в Канаде, однако эту информацию польские правоохранители еще проверяют.

Сейчас продолжается расследование. Мужчина не признал своей вины и дал показания, которые на этом этапе не подтверждаются собранными доказательствами.

Напомним, что в Польше арестовали украинца, которого подозревают в причастности к подводным взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в 2022 году.

А до этого в Италии выдали разрешение на экстрадицию в Германию украинца, которого подозревают в диверсии на "Северном потоке".