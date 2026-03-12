Відео
Україна
Головна Новини дня Українці зможуть отримати безкоштовну юридичну допомогу за кордоном

Українці зможуть отримати безкоштовну юридичну допомогу за кордоном

Дата публікації: 12 березня 2026 14:27
Чи можуть українці отримати безкоштовну юридичну допомогу за кордоном
Українці в Польщі. Фото: AP

Сьогодні, 12 березня, Верховна Рада ухвалила проєкт закону про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Він передбачає безкоштовну юридичну допомогу для іноземців у цивільних і комерційних справах, якщо справа пов’язана з їхнім проживанням або діяльністю в країні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Що передбачає Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя

Згідно з документом, люди, які живуть або є громадянами будь-якої держави, що підписала цю Конвенцію, можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу у цивільних та комерційних справах у будь-якій іншій країні‑учасниці. Умови ті ж самі, якби вони були громадянами цієї країни та постійно там проживали.

Якщо людина раніше жила в цій країні, де розглядається справа, але зараз не є її громадянином або постійним жителем, вона теж може отримати безкоштовну допомогу, якщо позов пов’язаний з її минулим проживанням у цій країні.

У країнах, де безкоштовна правнича допомога надається також у адміністративних, соціальних або податкових справах, ці правила поширюються і на такі справи.

Проте безкоштовна юридична консультація надається лише у тій країні, де людина перебуває у момент звернення за допомогою.

Також документ передбачає, що іноземці та особи, які раніше проживали в країні‑учасниці, мають право звертатися до суду в цій країні на тих самих умовах, що й її громадяни. Загалом, документ забезпечує іноземцям доступ до правосуддя майже на тих самих умовах, що й для громадян країни.

Учасницями цієї Конвенції є 28 держав: Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Казахстан, Коста-Ріка, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія.

Які ще рішення Рада ухвалила 12 березня

Парламент ратифікував угоду з Європейським інвестиційним банком щодо створення в Україні системи екстреної допомоги 112До платформи "112" планується інтегрувати 104 підрозділи оперативно-рятувальних служб.

Також нардепи дозволили іноземним волонтерам перебувати в Україні без візи.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
