Чи можуть українці отримати безкоштовну юридичну допомогу за кордоном

Українці зможуть отримати безкоштовну юридичну допомогу за кордоном
Сьогодні, 12 березня, Верховна Рада ухвалила проєкт закону про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Він передбачає безкоштовну юридичну допомогу для іноземців у цивільних і комерційних справах, якщо справа пов’язана з їхнім проживанням або діяльністю в країні.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.
Що передбачає Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя
Згідно з документом, люди, які живуть або є громадянами будь-якої держави, що підписала цю Конвенцію, можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу у цивільних та комерційних справах у будь-якій іншій країні‑учасниці. Умови ті ж самі, якби вони були громадянами цієї країни та постійно там проживали.
Якщо людина раніше жила в цій країні, де розглядається справа, але зараз не є її громадянином або постійним жителем, вона теж може отримати безкоштовну допомогу, якщо позов пов’язаний з її минулим проживанням у цій країні.
У країнах, де безкоштовна правнича допомога надається також у адміністративних, соціальних або податкових справах, ці правила поширюються і на такі справи.
Проте безкоштовна юридична консультація надається лише у тій країні, де людина перебуває у момент звернення за допомогою.
Також документ передбачає, що іноземці та особи, які раніше проживали в країні‑учасниці, мають право звертатися до суду в цій країні на тих самих умовах, що й її громадяни. Загалом, документ забезпечує іноземцям доступ до правосуддя майже на тих самих умовах, що й для громадян країни.
Учасницями цієї Конвенції є 28 держав: Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Казахстан, Коста-Ріка, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія.
Які ще рішення Рада ухвалила 12 березня
Парламент ратифікував угоду з Європейським інвестиційним банком щодо створення в Україні системи екстреної допомоги 112. До платформи "112" планується інтегрувати 104 підрозділи оперативно-рятувальних служб.
Також нардепи дозволили іноземним волонтерам перебувати в Україні без візи.
Читайте Новини.LIVE!