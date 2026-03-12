Відео
Головна Новини дня Рада ратифікувала угоду про запуск в Україні системи 112

Рада ратифікувала угоду про запуск в Україні системи 112

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 13:05
Єдиний номер 112 — де Україна братиме фінансування
Оператор служби 112. Фото: МВС

Депутати Верховної Ради ухвалили проєкт закону про ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо створення системи екстреної допомоги. Йдеться про впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Читайте також:

Який кредит отримає Україна для функціонування системи 112

Ратифікація угоди відкриє можливість запровадження єдиної системи екстреної допомоги по всій Україні з використанням номера 112. Це дозволить забезпечити стабільну роботу служб екстреного реагування відповідно до європейських стандартів та гарантувати оперативне реагування на загрози життю, здоров’ю, майну громадян, навколишньому середовищу та громадському порядку.

Фінансування проєкту передбачає отримання Україною кредиту на суму 40 млн євро. Кошти будуть спрямовані на розбудову ІТ-інфраструктури кол-центрів Пункту прийому викликів 112, придбання програмного забезпечення для центрів зв’язку, а також на забезпечення необхідних ІТ-ресурсів для підтримки всієї системи та резервного центру зв’язку.

До платформи "112" планується інтегрувати 104 підрозділи оперативно-рятувальних служб, серед яких: пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, підрозділи Національної поліції, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також аварійні газові служби.

Обмеження щодо дзвінків на лінію 112

Після теракту в Львові Україна тимчасово обмежила приймання вхідних дзвінків у службу 112 з іноземних номерів на період дії воєнного стану.

Також запроваджено систему пріоритетності звернень — так званий "червоний рівень". Його застосовуватимуть до викликів з інших регіонів або в ситуаціях, коли в операторів виникають сумніви щодо достовірності переданої інформації.

Додамо, що внаслідок теракту в Львові 4 березня загинула 23-річна поліціянтка Вікторія Шпилька, ще понад 20 людей отримали поранення.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
