Украина получит финансирование для запуска платформы 112

В четверг, 12 марта, Верховная Рада одобрила закон о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком, направленного на создание национальной системы экстренной помощи. Документ предполагает запуск единого номера 112 для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ратификация соглашения откроет возможность внедрения единой системы экстренной помощи по всей Украине с использованием номера 112. Это позволит обеспечить стабильную работу служб экстренного реагирования в соответствии с европейскими стандартами и гарантировать оперативное реагирование на угрозы жизни, здоровью, имуществу граждан, окружающей среде и общественному порядку.

Финансирование проекта предусматривает получение Украиной кредита на сумму 40 млн евро. Средства будут направлены на развитие ИТ-инфраструктуры колл-центров пункта приема вызовов 112, приобретение программного обеспечения для центров связи, а также на обеспечение необходимых ИТ-ресурсов для поддержки всей системы и резервного центра связи.

К платформе "112" планируется интегрировать 104 подразделения оперативно-спасательных служб, среди которых: пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, подразделения Национальной полиции, центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также аварийные газовые службы.

Ограничения по звонкам на линию 112

После теракта во Львове Украина временно ограничила прием входящих звонков в службу 112 с иностранных номеров на период действия военного положения.

Также введена система приоритетности обращений — так называемый "красный уровень". Его будут применять к вызовам из других регионов или в ситуациях, когда у операторов возникают сомнения относительно достоверности переданной информации.

Добавим, что в результате теракта во Львове 4 марта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, еще более 20 человек получили ранения.