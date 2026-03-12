На каких условиях украинцы могут обратиться в суд за границей

Українці в Польщі. Фото: AP

Депутаты Верховной Рады приняли законопроект о присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию. Согласно документу, иностранцы смогут получать бесплатную юридическую помощь в гражданских и коммерческих делах, если их спор связан с пребыванием или деятельностью в Украине.

Что предусматривает Конвенция о международном доступе к правосудию

Согласно документу, люди, которые живут или являются гражданами любого государства, подписавшего эту Конвенцию, могут получить бесплатную юридическую помощь по гражданским и коммерческим делам в любой другой стране-участнице. Условия те же самые, если бы они были гражданами этой страны и постоянно там проживали.

Если человек ранее жил в этой стране, где рассматривается дело, но сейчас не является ее гражданином или постоянным жителем, он тоже может получить бесплатную помощь, если иск связан с его прошлым проживанием в этой стране.

В странах, где бесплатная юридическая помощь предоставляется также по административным, социальным или налоговым делам, эти правила распространяются и на такие дела.

Однако бесплатная юридическая консультация предоставляется только в той стране, где человек находится в момент обращения за помощью.

Также документ предусматривает, что иностранцы и лица, ранее проживавшие в стране-участнице, имеют право обращаться в суд в этой стране на тех же условиях, что и ее граждане. В общем, документ обеспечивает иностранцам доступ к правосудию почти на тех же условиях, что и для граждан страны.

Участницами этой Конвенции являются 28 государств: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Болгария, Эстония, Испания, Казахстан, Коста-Рика, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция, Швейцария.

Какие еще решения Рада приняла 12 марта

Парламент ратифицировал соглашение с Европейским инвестиционным банком о создании в Украине системы экстренной помощи 112. К платформе "112" планируется интегрировать 104 подразделения оперативно-спасательных служб.

Также нардепы разрешили иностранным волонтерам находиться в Украине без визы.