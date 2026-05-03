Головна Новини дня Українці вийшли на контракцію проти "Безсмертного полку" росіян у США

Дата публікації: 3 травня 2026 09:07
Українці вийшли на контракцію проти Безсмертного полку росіян у США
Українці на акції проти "Безсмертного полку". Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

У Вашингтоні українці вийшли на контракцію проти "Безсмертного полку", який влаштували росіяни. Громадяни країни-терористки прийшли з радянською символікою, а також вмикали російські пісні. Українці нагадали, що війна триває.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Контракція проти "Безсмертного полку" росіян 

Українські активісти нагадували, що Росія — це держава-терорист. Росіяни вмикали пісню "Катюша", а українці переривали її сиреною. Замість пропаганди відбулося нагадування про війну та злочини.

Контракція проти "Безсмертного полку" росіян у Вашингтоні
Українці на контракції проти "Безсмертного полку". Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Активіст Даніїл розповів, що народився у Луганську та ще з 2014 року побачив, що росіяни можуть робити. 

"Тут я, щоб підтримати своїх людей і свою країну. У мене плакат з ілюстрацією щоденних злочинів РФ проти України — важливо звертати на це увагу, адже медіа та самі Штати не завжди показують всю правду", — зазначив він.

"Безсмертний полк" росіян у Вашингтоні
Росіяни на акції у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Ще один активіст Юрій, який проживає у Вашингтоні вже 40 років, розповів, що вийшов на контракцію, аби нагадати американцям, що Росія — агресор і терорист

Як писали Новини.LIVE, у Вашингтоні посольство України вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії прийняло відвідувачів. Гостям представили українські традиції та сучасні досягнення.

Раніше у Вашингтоні відбулася акція Bring Kids Back. На Національній алеї встановили інсталяцію з 20 тисяч іграшкових ведмедиків, що символізують українських дітей, яких було незаконно вивезено Росією.

США Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
