Украинцы вышли на контракцию против "Бессмертного полка" россиян в США

Украинцы на акции против "Бессмертного полка". Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

В Вашингтоне украинцы вышли на контракцию против "Бессмертного полка", который устроили россияне. Граждане страны-террористки пришли с советской символикой, а также включали российские песни. Украинцы напомнили, что война продолжается.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Контракция против "Бессмертного полка" россиян

Украинские активисты напоминали, что Россия — это государство-террорист. Россияне включали песню "Катюша", а украинцы прерывали ее сиреной. Вместо пропаганды произошло напоминание о войне и преступлениях.

Украинцы на контракции против "Бессмертного полка". Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Активист Даниил рассказал, что родился в Луганске и еще с 2014 года увидел, что россияне могут делать.

"Здесь я, чтобы поддержать своих людей и свою страну. У меня плакат с иллюстрацией ежедневных преступлений РФ против Украины — важно обращать на это внимание, ведь медиа и сами Штаты не всегда показывают всю правду", — отметил он.

Читайте также:

Россияне на акции в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Еще один активист Юрий, который проживает в Вашингтоне уже 40 лет, рассказал, что вышел на контракцию, чтобы напомнить американцам, что Россия — агрессор и террорист.

Как писали Новини.LIVE, в Вашингтоне посольство Украины впервые с начала полномасштабного вторжения России приняло посетителей. Гостям представили украинские традиции и современные достижения.

Ранее в Вашингтоне состоялась акция Bring Kids Back. На Национальной аллее установили инсталляцию из 20 тысяч игрушечных мишек, символизирующих украинских детей, которые были незаконно вывезены Россией.