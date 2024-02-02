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Українці відзначають Стрітення Господнє 2024 — найщиріші привітання зі святом

2 лютого 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Зі Стрітенням Господнім 2024 — щирі привітання у прозі, віршах та листівках
Українці відзначають Стрітення Господнє. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю п'ятницю, 2 лютого, українські віряни відзначають одне із найважливіших християнських свят — Стрітення Господнє. Воно присвячене зустрічі немовляти Ісуса зі святим Симеоном Богоприїмцем, який прожив 3000 років, щоб дочекатися приходу Месії, і символізує зустріч Бога з людством. А у народному календарі — зустріч зими з весною. 

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих та теплих привітань зі святом Стрітення Господнє у віршах, прозі та листівках. Не забудьте привітати своїх близьких, рідних, друзів та знайомих з цією світлою датою. 

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Стрітення Господнє 2024 — красиві привітання у віршах українською мовою

Зі Стрітенням Господнім!
Хай Господь дарує
Ніжність і тепло.
Хай панують в домі
Щедрість і добро.
Хай від бід накриє
Янгола крило,
Щоб усе погане
Назавжди пішло.
Надія хай не покидає,
Господь здоров'я прибавляє!

***

У день побаченої днини —
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі та нові заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!

***

Ми святкуємо Стрітення —
Ісуса в храм входження,
Молитвою чистою, радісною,
Ми свято освятимо!
Бажаю славному люду,
Святому православному,
Щоб світлим почуттям, милостивим
Наповнилися серця!
Днів християнських праведних,
Вчинків тільки правильних,
Молитвою щирою шануйте
Всевишнього Творця!

***

Ця зустріч так важлива для серця,
Так важлива для кожного завжди,
Щоб нам душею швидше зігрітися
І про зло не думати ніколи,
Щоб бути в ладу з собою, з іншими,
Щоб образи не тримати в руках,
Щоб один одному ми стали рідними
І не сумнівалися у чудесах.

***

Коли зима стрічається з весною,
Твердих крижин розгойдується спів,
Пухнастий сніг крихкою пеленою
Мов водоспад сповзає із дахів!
Зі святом Стрітення!

***

Сльозою скапують бурульки,
І снігові зникають кульки,
Від сонця, що радіє свято,
Рум'янцем бавиться завзято.
Ця зустріч на людське спасіння,
З великого боговоління,
У день побаченої днини
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі та нові заповіти...
А Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає.

***

А от на Стрітення вже й квітка зацвіла.
Пролісок білий, серденько радіє.
Хоч квіточка тендітна та мала,
А радістю людині серце гріє.
Ну, що ж весна, таки, перемогла,
І тепло, й гарно. Йду весну стрічати.
І хоч ще рано, та вона прийшла
І починають птахи прилітати.

***

Зі Стрітенням Господнім
Вітаємо від душі!
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!

***

Зі Стрітенням Господнім вітаю,
Миру і любові родині вашій бажаю.
Нехай радість  вас наповняє,
І Господь по життю охороняє.

***

З Господнім Стрітенням Вас вітаю
І миру, і щастя я Вам бажаю!
У день цей про спасіння Бога моліть!
І хай Спаситель Вас благословить!

 

Стрітення Господнє 2024 — красиві привітання у віршах українською мовою
Ікона Стрітення Господнього. Фото: google.com

Привітання зі Стрітенням Господнім у щирій прозі

У радісне свято Стрітення Господнього бажаю, щоб на твоєму життєвому шляху зустрічалися тільки добрі люди. Нехай зло оминає стороною, нехай Божа ласка захищає від усіх негараздів. Скорішого миру та перемоги!

***

Щиро вітаю зі святом Стрітення Господнє! Бажаю, щоб серце наповнилося теплом та коханням, а обличчя сяяло яскравіше за сонце. Нехай життя дарує лише приємні сюрпризи!

***

У це велике свято хочеться побажати добра та миру в душі! Щоб на шляху зустрічалися тільки хороші люди та приходили лише приємні звістки. Зі Стрітенням Господнім!

***

З радістю вітаю тебе зі святом Стрітення Господнього! Нехай день, в який старий світ прийняв свого Спасителя, і для тебе буде початком радісного, світлого і чистого життя! 

***

Вітаю Вас зі Стрітенням Господнім! Нехай Господь буде милостивий, подарує терпіння, мудрість та позбавить від бід.

***

Нехай сьогодні у душі лунає радісний дзвін, сповіщаючи про те, що кожен з нас перебуває під захистом вищих сил. Я бажаю знайти сенс життя, бути завжди у колі близьких та друзів. Зі Стрітенням Господнім!

***

Вітаю з чистим і світлим святом надії та віри — зі Стрітенням Господнім! Бажаю ніколи не сумніватися в Бога і своїх силах. Нехай всі біди та нещастя залишаться в минулому, а замість них дім наповниться щастям і любов’ю! 

***

У цей день хочеться побажати тільки світлого та доброго. Нехай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються. Здоров’я, миру та любові. Зі Стрітенням Господнім!

***

Вітаю з величним святом — Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима — з весною, хочу побажати вам віри: в майбутнє, кохання, торжество справедливості!

***

Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, добробуту в житті та великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, а удача ні на крок не відступає від тебе!

*** 

У це чарівне свято, коли сувора пані Зима зустрічається з молодою дівчиною Весною, щоб передати їй свої права, хочеться побажати всім тільки весняного тепла, душевного добра, сонячних днів і міцного здоров'я. Нехай ваше життя осяває яскраве світло любові, щастя і турботи! 

Привітання зі Стрітенням Господнім 2 лютого у красивих та теплих листівках 

Привітання зі Стрітенням Господнім 2 лютого у красивих та теплих листівках
Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання зі Стрітенням Господнім у листівках 2024
Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE
Теплі привітання зі Стрітенням Господнім 2024
Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE
Стрітення 2024: привітання та листівки 2 лютого
Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання зі Стрітенням Господнім 2 лютого: картинки
Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання зі Стрітенням Господнім: картинки
Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання зі Стрітенням Господнім у красивих та теплих листівках
Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання зі Стрітенням Господнім 2024 року 

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми ділилися детальним церковним календарем свят на лютий 2024 року. 

свята
церква
привітання
листівки
релігія
Стрітення Господнє

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