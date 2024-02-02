Зі Стрітенням Господнім 2024 — щирі привітання у прозі, віршах та листівках

Українці відзначають Стрітення Господнє. Фото: pomisna.info

У цю п'ятницю, 2 лютого, українські віряни відзначають одне із найважливіших християнських свят — Стрітення Господнє. Воно присвячене зустрічі немовляти Ісуса зі святим Симеоном Богоприїмцем, який прожив 3000 років, щоб дочекатися приходу Месії, і символізує зустріч Бога з людством. А у народному календарі — зустріч зими з весною.

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих та теплих привітань зі святом Стрітення Господнє у віршах, прозі та листівках. Не забудьте привітати своїх близьких, рідних, друзів та знайомих з цією світлою датою.

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Зі Стрітенням Господнім!

Хай Господь дарує

Ніжність і тепло.

Хай панують в домі

Щедрість і добро.

Хай від бід накриє

Янгола крило,

Щоб усе погане

Назавжди пішло.

Надія хай не покидає,

Господь здоров'я прибавляє!

***

У день побаченої днини —

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі та нові заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Ми святкуємо Стрітення —

Ісуса в храм входження,

Молитвою чистою, радісною,

Ми свято освятимо!

Бажаю славному люду,

Святому православному,

Щоб світлим почуттям, милостивим

Наповнилися серця!

Днів християнських праведних,

Вчинків тільки правильних,

Молитвою щирою шануйте

Всевишнього Творця!

***

Ця зустріч так важлива для серця,

Так важлива для кожного завжди,

Щоб нам душею швидше зігрітися

І про зло не думати ніколи,

Щоб бути в ладу з собою, з іншими,

Щоб образи не тримати в руках,

Щоб один одному ми стали рідними

І не сумнівалися у чудесах.

***

Коли зима стрічається з весною,

Твердих крижин розгойдується спів,

Пухнастий сніг крихкою пеленою

Мов водоспад сповзає із дахів!

Зі святом Стрітення!

***

Сльозою скапують бурульки,

І снігові зникають кульки,

Від сонця, що радіє свято,

Рум'янцем бавиться завзято.

Ця зустріч на людське спасіння,

З великого боговоління,

У день побаченої днини

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі та нові заповіти...

А Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає.

***

А от на Стрітення вже й квітка зацвіла.

Пролісок білий, серденько радіє.

Хоч квіточка тендітна та мала,

А радістю людині серце гріє.

Ну, що ж весна, таки, перемогла,

І тепло, й гарно. Йду весну стрічати.

І хоч ще рано, та вона прийшла

І починають птахи прилітати.

***

Зі Стрітенням Господнім

Вітаємо від душі!

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Зі Стрітенням Господнім вітаю,

Миру і любові родині вашій бажаю.

Нехай радість вас наповняє,

І Господь по життю охороняє.

***

З Господнім Стрітенням Вас вітаю

І миру, і щастя я Вам бажаю!

У день цей про спасіння Бога моліть!

І хай Спаситель Вас благословить!

Ікона Стрітення Господнього. Фото: google.com

Привітання зі Стрітенням Господнім у щирій прозі

У радісне свято Стрітення Господнього бажаю, щоб на твоєму життєвому шляху зустрічалися тільки добрі люди. Нехай зло оминає стороною, нехай Божа ласка захищає від усіх негараздів. Скорішого миру та перемоги!

***

Щиро вітаю зі святом Стрітення Господнє! Бажаю, щоб серце наповнилося теплом та коханням, а обличчя сяяло яскравіше за сонце. Нехай життя дарує лише приємні сюрпризи!

***

У це велике свято хочеться побажати добра та миру в душі! Щоб на шляху зустрічалися тільки хороші люди та приходили лише приємні звістки. Зі Стрітенням Господнім!

***

З радістю вітаю тебе зі святом Стрітення Господнього! Нехай день, в який старий світ прийняв свого Спасителя, і для тебе буде початком радісного, світлого і чистого життя!

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Вітаю Вас зі Стрітенням Господнім! Нехай Господь буде милостивий, подарує терпіння, мудрість та позбавить від бід.

***

Нехай сьогодні у душі лунає радісний дзвін, сповіщаючи про те, що кожен з нас перебуває під захистом вищих сил. Я бажаю знайти сенс життя, бути завжди у колі близьких та друзів. Зі Стрітенням Господнім!

***

Вітаю з чистим і світлим святом надії та віри — зі Стрітенням Господнім! Бажаю ніколи не сумніватися в Бога і своїх силах. Нехай всі біди та нещастя залишаться в минулому, а замість них дім наповниться щастям і любов’ю!

***

У цей день хочеться побажати тільки світлого та доброго. Нехай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються. Здоров’я, миру та любові. Зі Стрітенням Господнім!

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Вітаю з величним святом — Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима — з весною, хочу побажати вам віри: в майбутнє, кохання, торжество справедливості!

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Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, добробуту в житті та великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, а удача ні на крок не відступає від тебе!

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У це чарівне свято, коли сувора пані Зима зустрічається з молодою дівчиною Весною, щоб передати їй свої права, хочеться побажати всім тільки весняного тепла, душевного добра, сонячних днів і міцного здоров'я. Нехай ваше життя осяває яскраве світло любові, щастя і турботи!

Привітання зі Стрітенням Господнім 2 лютого у красивих та теплих листівках

Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Стрітенням Господнім 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання зі Стрітенням Господнім 2024 року

Нагадаємо, раніше ми ділилися детальним церковним календарем свят на лютий 2024 року.