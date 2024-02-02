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Украинцы отмечают Сретение Господне 2024 — искренние поздравления с праздником

2 февраля 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Со Сретением Господним 2024 — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
Украинцы отмечают Сретение Господне. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В эту пятницу, 2 февраля, украинские верующие отмечают один из важнейших христианских праздников — Сретение Господне. Оно посвящено встрече младенца Иисуса со святым Симеоном Богоприемцем, прожившим 3000 лет, чтобы дождаться прихода Мессии, и символизирует встречу Бога с человечеством. А в народном календаре встречу зимы с весной.

Новини.LIVE делится подборкой искренних и теплых поздравлений с праздником Сретения Господня в стихах, прозе и открытках. Не забудьте поздравить своих близких, родных, друзей и знакомых с этой светлой датой.

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Сретение Господне 2024 — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Зі Стрітенням Господнім!
Хай Господь дарує
Ніжність і тепло.
Хай панують в домі
Щедрість і добро.
Хай від бід накриє
Янгола крило,
Щоб усе погане
Назавжди пішло.
Надія хай не покидає,
Господь здоров'я прибавляє!

***

У день побаченої днини —
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі та нові заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!

***

Ми святкуємо Стрітення —
Ісуса в храм входження,
Молитвою чистою, радісною,
Ми свято освятимо!
Бажаю славному люду,
Святому православному,
Щоб світлим почуттям, милостивим
Наповнилися серця!
Днів християнських праведних,
Вчинків тільки правильних,
Молитвою щирою шануйте
Всевишнього Творця!

***

Ця зустріч так важлива для серця,
Так важлива для кожного завжди,
Щоб нам душею швидше зігрітися
І про зло не думати ніколи,
Щоб бути в ладу з собою, з іншими,
Щоб образи не тримати в руках,
Щоб один одному ми стали рідними
І не сумнівалися у чудесах.

***

Коли зима стрічається з весною,
Твердих крижин розгойдується спів,
Пухнастий сніг крихкою пеленою
Мов водоспад сповзає із дахів!
Зі святом Стрітення!

***

Сльозою скапують бурульки,
І снігові зникають кульки,
Від сонця, що радіє свято,
Рум'янцем бавиться завзято.
Ця зустріч на людське спасіння,
З великого боговоління,
У день побаченої днини
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі та нові заповіти...
А Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає.

***

А от на Стрітення вже й квітка зацвіла.
Пролісок білий, серденько радіє.
Хоч квіточка тендітна та мала,
А радістю людині серце гріє.
Ну, що ж весна, таки, перемогла,
І тепло, й гарно. Йду весну стрічати.
І хоч ще рано, та вона прийшла
І починають птахи прилітати.

***

Зі Стрітенням Господнім
Вітаємо від душі!
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!

***

Зі Стрітенням Господнім вітаю,
Миру і любові родині вашій бажаю.
Нехай радість  вас наповняє,
І Господь по життю охороняє.

***

З Господнім Стрітенням Вас вітаю
І миру, і щастя я Вам бажаю!
У день цей про спасіння Бога моліть!
І хай Спаситель Вас благословить!

 

Сретение Господне 2024 — красивые поздравления в стихах на украинском языке
Икона Сретения Господня. Фото: google.com

Поздравление со Сретением Господнем в искренней прозе

В радостный праздник Сретения Господня желаю, чтобы на твоем жизненном пути встречались только добрые люди. Пусть зло обходит стороной, пусть Божья благодать защищает от всех бед. Скорейшего мира и победы!

***

Искренне поздравляю с праздником Сретения Господня! Желаю, чтобы сердце наполнилось теплом и любовью, а лицо сияло ярче солнца. Пусть жизнь дарит только приятные сюрпризы!

***

В этот большой праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили только приятные известия. Со Сретеньем Господним!

***

С радостью поздравляю тебя с праздником Сретения Господня! Пусть день, в который старый мир принял своего Спасителя, и для тебя будет началом радостной, светлой и чистой жизни!

***

Поздравляю Вас со Сретением Господним! Пусть Господь будет милостив, подарит терпение, мудрость и избавит от бед.

***

Пусть сегодня в душе раздается радостный звон, извещая, что каждый из нас находится под защитой высших сил. Желаю найти смысл жизни, быть всегда в кругу близких и друзей. Со Сретеньем Господним!

***

Поздравляю с чистым и светлым праздником надежды и веры — со Сретением Господнем! Желаю никогда не сомневаться в Боге и своих силах. Пусть все беды и несчастья останутся в прошлом, а вместо них дом наполнится счастьем и любовью!

***

В этот день хочется пожелать только светлого и хорошего. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровья, мира и любви. Со Сретеньем Господним!

***

Поздравляю с великим праздником — Сретеньем Господним. В день великих встреч, когда встречаются Ветхий и Новый Завет, старец Симеон с младенцем Иисусом, а зима с весной, хочу пожелать вам веры: в будущее, любовь, торжество справедливости!

***

Поздравляю с праздником Сретения Господня и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, благополучия в жизни и великого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, а удача ни на шаг не отступает от тебя!

***

В этот волшебный праздник, когда суровая госпожа Зима встречается с молодой девушкой Весной, чтобы передать ей свои права, хочется пожелать всем только весеннего тепла, душевного добра, солнечных дней и крепкого здоровья. Пусть ваша жизнь озаряет яркий свет любви, счастья и заботы!

Поздравление со Сретением Господним 2 февраля в красивых и теплых открытках

Поздравление со Сретением Господним 2 февраля в красивых и теплых открытках
Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE
Поздравление со Сретением Господним в открытках 2024
Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE
Теплые поздравления со Сретением Господним 2024
Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE
Сретение 2024: поздравления и открытки 2 февраля
Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE
Поздравление со Сретением Господним 2 февраля: картинки
Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE
Поздравление со Сретением Господним: картинки
Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE
Поздравление со Сретением Господним в красивых и теплых открытках
Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления со Сретением Господним 2024 года

 

 

 

Напомним, ранее мы делились подробным церковным календарем праздников на февраль 2024 года.

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церковь
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религия
Сретение Господне

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