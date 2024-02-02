Со Сретением Господним 2024 — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинцы отмечают Сретение Господне. Фото: pomisna.info

В эту пятницу, 2 февраля, украинские верующие отмечают один из важнейших христианских праздников — Сретение Господне. Оно посвящено встрече младенца Иисуса со святым Симеоном Богоприемцем, прожившим 3000 лет, чтобы дождаться прихода Мессии, и символизирует встречу Бога с человечеством. А в народном календаре встречу зимы с весной.

Новини.LIVE делится подборкой искренних и теплых поздравлений с праздником Сретения Господня в стихах, прозе и открытках. Не забудьте поздравить своих близких, родных, друзей и знакомых с этой светлой датой.

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Зі Стрітенням Господнім!

Хай Господь дарує

Ніжність і тепло.

Хай панують в домі

Щедрість і добро.

Хай від бід накриє

Янгола крило,

Щоб усе погане

Назавжди пішло.

Надія хай не покидає,

Господь здоров'я прибавляє!

***

У день побаченої днини —

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі та нові заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Ми святкуємо Стрітення —

Ісуса в храм входження,

Молитвою чистою, радісною,

Ми свято освятимо!

Бажаю славному люду,

Святому православному,

Щоб світлим почуттям, милостивим

Наповнилися серця!

Днів християнських праведних,

Вчинків тільки правильних,

Молитвою щирою шануйте

Всевишнього Творця!

***

Ця зустріч так важлива для серця,

Так важлива для кожного завжди,

Щоб нам душею швидше зігрітися

І про зло не думати ніколи,

Щоб бути в ладу з собою, з іншими,

Щоб образи не тримати в руках,

Щоб один одному ми стали рідними

І не сумнівалися у чудесах.

***

Коли зима стрічається з весною,

Твердих крижин розгойдується спів,

Пухнастий сніг крихкою пеленою

Мов водоспад сповзає із дахів!

Зі святом Стрітення!

***

Сльозою скапують бурульки,

І снігові зникають кульки,

Від сонця, що радіє свято,

Рум'янцем бавиться завзято.

Ця зустріч на людське спасіння,

З великого боговоління,

У день побаченої днини

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі та нові заповіти...

А Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає.

***

А от на Стрітення вже й квітка зацвіла.

Пролісок білий, серденько радіє.

Хоч квіточка тендітна та мала,

А радістю людині серце гріє.

Ну, що ж весна, таки, перемогла,

І тепло, й гарно. Йду весну стрічати.

І хоч ще рано, та вона прийшла

І починають птахи прилітати.

***

Зі Стрітенням Господнім

Вітаємо від душі!

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Зі Стрітенням Господнім вітаю,

Миру і любові родині вашій бажаю.

Нехай радість вас наповняє,

І Господь по життю охороняє.

***

З Господнім Стрітенням Вас вітаю

І миру, і щастя я Вам бажаю!

У день цей про спасіння Бога моліть!

І хай Спаситель Вас благословить!

Икона Сретения Господня. Фото: google.com

Поздравление со Сретением Господнем в искренней прозе

В радостный праздник Сретения Господня желаю, чтобы на твоем жизненном пути встречались только добрые люди. Пусть зло обходит стороной, пусть Божья благодать защищает от всех бед. Скорейшего мира и победы!

***

Искренне поздравляю с праздником Сретения Господня! Желаю, чтобы сердце наполнилось теплом и любовью, а лицо сияло ярче солнца. Пусть жизнь дарит только приятные сюрпризы!

***

В этот большой праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили только приятные известия. Со Сретеньем Господним!

***

С радостью поздравляю тебя с праздником Сретения Господня! Пусть день, в который старый мир принял своего Спасителя, и для тебя будет началом радостной, светлой и чистой жизни!

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Поздравляю Вас со Сретением Господним! Пусть Господь будет милостив, подарит терпение, мудрость и избавит от бед.

***

Пусть сегодня в душе раздается радостный звон, извещая, что каждый из нас находится под защитой высших сил. Желаю найти смысл жизни, быть всегда в кругу близких и друзей. Со Сретеньем Господним!

***

Поздравляю с чистым и светлым праздником надежды и веры — со Сретением Господнем! Желаю никогда не сомневаться в Боге и своих силах. Пусть все беды и несчастья останутся в прошлом, а вместо них дом наполнится счастьем и любовью!

***

В этот день хочется пожелать только светлого и хорошего. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровья, мира и любви. Со Сретеньем Господним!

***

Поздравляю с великим праздником — Сретеньем Господним. В день великих встреч, когда встречаются Ветхий и Новый Завет, старец Симеон с младенцем Иисусом, а зима с весной, хочу пожелать вам веры: в будущее, любовь, торжество справедливости!

***

Поздравляю с праздником Сретения Господня и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, благополучия в жизни и великого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, а удача ни на шаг не отступает от тебя!

***

В этот волшебный праздник, когда суровая госпожа Зима встречается с молодой девушкой Весной, чтобы передать ей свои права, хочется пожелать всем только весеннего тепла, душевного добра, солнечных дней и крепкого здоровья. Пусть ваша жизнь озаряет яркий свет любви, счастья и заботы!

Поздравление со Сретением Господним 2 февраля в красивых и теплых открытках

Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Сретением Господним 2024. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления со Сретением Господним 2024 года

Напомним, ранее мы делились подробным церковным календарем праздников на февраль 2024 года.