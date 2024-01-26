Новий календар свят на лютий 2024 — що та коли відзначаємо, вихідні дні

Українці в Луганську відзначають День єднання. Фото: loga.gov.ua

В останній місяць зими на українців чекає кілька важливих дат, а також приємних та веселих свят, серед них китайський Новий рік, День закоханих, День єднання України, День Державного герба України, День Героїв Небесної Сотні.

Новини.LIVE розповідає, коли та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у лютому 2024 року.

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Варто зазначити, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.

При цьому, нагадаємо, що в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.

Традиційно у лютому буде 29 календарних днів, з них:

робочі дні — 21;

вихідні дні (субота та неділя) — 8.

Вихідними в останній місяць зими стануть такі дати:

3 та 4 лютого;

10 та 11 лютого;

17 та 18 лютого;

24 та 25 лютого.

Настільний календар. Фото: depositphotos.com

Новий календар свят на лютий 2024 року — перелік усіх важливих дат

Календар свят і пам'ятних дат цього місяця виглядає наступним чином:

1 лютого — День Робінзона Крузо, Міжнародний день десерту.

— День Робінзона Крузо, Міжнародний день десерту. 2 лютого — Всесвітній день водно-болотних угідь, День бабака, День оптиміста.

— Всесвітній день водно-болотних угідь, День бабака, День оптиміста. 3 лютого — День годування птахів, День морозива на сніданок.

— День годування птахів, День морозива на сніданок. 4 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку, День неандертальця.

— Всесвітній день боротьби проти раку, День неандертальця. 5 лютого — День ерудита.

— День ерудита. 6 лютого — День безпеки в Інтернеті, Всесвітній день без мобільного телефону, Міжнародний день бармена.

— День безпеки в Інтернеті, Всесвітній день без мобільного телефону, Міжнародний день бармена. 8 лютого — День опери, День пропозиції руки та серця, День нірвани.

— День опери, День пропозиції руки та серця, День нірвани. 9 лютого — Міжнародний день стоматолога, Міжнародний день піци.

— Міжнародний день стоматолога, Міжнародний день піци. 10 лютого — Китайський Новий рік, Всесвітній день кіно.

Святкування китайського Нового року. Фото: google.com

11 лютого — День хворого, Всесвітній день шлюбу, День білої сорочки, Міжнародний день жінок і дівчаток в науці.

— День хворого, Всесвітній день шлюбу, День білої сорочки, Міжнародний день жінок і дівчаток в науці. 12 лютого — День сексуального і репродуктивного здоров’я, День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму).

— День сексуального і репродуктивного здоров’я, День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму). 13 лютого — Всесвітній День радіо, День інтернет-друзів, День подруг, Міжнародний день прийняття себе, Міжнародний день шаурми, Міжнародний день млинця, День народження кінокамери, Міжнародний день презерватива.

— Всесвітній День радіо, День інтернет-друзів, День подруг, Міжнародний день прийняття себе, Міжнародний день шаурми, Міжнародний день млинця, День народження кінокамери, Міжнародний день презерватива. 14 лютого — День усіх закоханих (День Святого Валентина), День комп'ютерника, Міжнародний день дарування книг.

Святкування Дня усіх закоханих. Фото: shutterstock.com

15 лютого — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак, День святкування самотності.

— День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак, День святкування самотності. 16 лютого — День єднання України, День військового журналіста України.

Українці відзначають День єднання. Фото: life.pravda.com.ua

17 лютого — День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духу.

— День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духу. 18 лютого — День Плутона.

— День Плутона. 19 лютого — День Державного герба України.

День Державного герба України. Фото: poklik.media

20 лютого — День Героїв Небесної Сотні, День соціальної справедливості, Міжнародний День людей які перемогли алкоголізм.

Учасники Революції Гідності. Фото: bloomberg.com

21 лютого — Міжнародний день рідної мови.

— Міжнародний день рідної мови. 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

— Міжнародний день підтримки жертв злочинів. 24 лютого — початок повномасштабної війни росії проти України.

Карта України. Зображення: Ukrinform

25 лютого — День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

— День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. 26 лютого — День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

— День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. 27 лютого — Міжнародний день оптиміста, Міжнародний день полярного ведмедя.

— Міжнародний день оптиміста, Міжнародний день полярного ведмедя. 28 лютого — День штурманської служби авіації Збройних Сил, Всесвітній день кравців.

День штурманської служби авіації Збройних Сил. Фото: aeroclub.net.ua

29 лютого — День цифрового навчання, Всесвітній день рідкісних захворювань.

Нагадаємо, ми розповідали, які існують традиції та звичаї святкування китайського Нового року.

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