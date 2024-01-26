Новий календар свят на лютий 2024 — що та коли відзначаємо, вихідні дні

Календар свят на лютий 2024 — коли китайський Новий рік та День єднання України
В останній місяць зими на українців чекає кілька важливих дат, а також приємних та веселих свят, серед них китайський Новий рік, День закоханих, День єднання України, День Державного герба України, День Героїв Небесної Сотні.
Новини.LIVE розповідає, коли та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у лютому 2024 року.
Вихідні та робочі дні у лютому 2024 року — скільки відпочиватимуть українці
Варто зазначити, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.
При цьому, нагадаємо, що в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.
Традиційно у лютому буде 29 календарних днів, з них:
- робочі дні — 21;
- вихідні дні (субота та неділя) — 8.
Вихідними в останній місяць зими стануть такі дати:
- 3 та 4 лютого;
- 10 та 11 лютого;
- 17 та 18 лютого;
- 24 та 25 лютого.
Новий календар свят на лютий 2024 року — перелік усіх важливих дат
Календар свят і пам'ятних дат цього місяця виглядає наступним чином:
- 1 лютого — День Робінзона Крузо, Міжнародний день десерту.
- 2 лютого — Всесвітній день водно-болотних угідь, День бабака, День оптиміста.
- 3 лютого — День годування птахів, День морозива на сніданок.
- 4 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку, День неандертальця.
- 5 лютого — День ерудита.
- 6 лютого — День безпеки в Інтернеті, Всесвітній день без мобільного телефону, Міжнародний день бармена.
- 8 лютого — День опери, День пропозиції руки та серця, День нірвани.
- 9 лютого — Міжнародний день стоматолога, Міжнародний день піци.
- 10 лютого — Китайський Новий рік, Всесвітній день кіно.
- 11 лютого — День хворого, Всесвітній день шлюбу, День білої сорочки, Міжнародний день жінок і дівчаток в науці.
- 12 лютого — День сексуального і репродуктивного здоров’я, День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму).
- 13 лютого — Всесвітній День радіо, День інтернет-друзів, День подруг, Міжнародний день прийняття себе, Міжнародний день шаурми, Міжнародний день млинця, День народження кінокамери, Міжнародний день презерватива.
- 14 лютого — День усіх закоханих (День Святого Валентина), День комп'ютерника, Міжнародний день дарування книг.
- 15 лютого — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак, День святкування самотності.
- 16 лютого — День єднання України, День військового журналіста України.
- 17 лютого — День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духу.
- 18 лютого — День Плутона.
- 19 лютого — День Державного герба України.
- 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні, День соціальної справедливості, Міжнародний День людей які перемогли алкоголізм.
- 21 лютого — Міжнародний день рідної мови.
- 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
- 24 лютого — початок повномасштабної війни росії проти України.
- 25 лютого — День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
- 26 лютого — День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
- 27 лютого — Міжнародний день оптиміста, Міжнародний день полярного ведмедя.
- 28 лютого — День штурманської служби авіації Збройних Сил, Всесвітній день кравців.
- 29 лютого — День цифрового навчання, Всесвітній день рідкісних захворювань.
Нагадаємо, ми розповідали, які існують традиції та звичаї святкування китайського Нового року.
Також ми повідомляли, коли українці святкують Масницю 2024 року.
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