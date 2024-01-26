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Календар свят на лютий 2024 — коли китайський Новий рік та День єднання України

26 січня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Новий календар свят на лютий 2024 — що та коли відзначаємо, вихідні дні
Українці в Луганську відзначають День єднання. Фото: loga.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В останній місяць зими на українців чекає кілька важливих дат, а також приємних та веселих свят, серед них китайський Новий рік, День закоханих, День єднання України, День Державного герба України, День Героїв Небесної Сотні. 

Новини.LIVE розповідає, коли та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у лютому 2024 року.

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Вихідні та робочі дні у лютому 2024 року — скільки відпочиватимуть українці

Варто зазначити, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.

При цьому, нагадаємо, що в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.  

Традиційно у лютому буде 29 календарних днів, з них:

  • робочі дні — 21;
  • вихідні дні (субота та неділя) — 8.

Вихідними в останній місяць зими стануть такі дати:

  • 3 та 4 лютого;
  • 10 та 11 лютого;
  • 17 та 18 лютого;
  • 24 та 25 лютого. 

 

Вихідні та робочі дні у лютому 2024 року — скільки відпочиватимуть українці
Настільний календар. Фото: depositphotos.com

Новий календар свят на лютий 2024 року — перелік усіх важливих дат

Календар свят і пам'ятних дат цього місяця виглядає наступним чином:

  • 1 лютого — День Робінзона Крузо, Міжнародний день десерту.
  • 2 лютого — Всесвітній день водно-болотних угідь, День бабака, День оптиміста.
  • 3 лютого — День годування птахів, День морозива на сніданок.
  • 4 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку, День неандертальця.
  • 5 лютого — День ерудита.
  • 6 лютого — День безпеки в Інтернеті, Всесвітній день без мобільного телефону, Міжнародний день бармена. 
  • 8 лютого — День опери, День пропозиції руки та серця, День нірвани.
  • 9 лютого — Міжнародний день стоматолога, Міжнародний день піци.
  • 10 лютого — Китайський Новий рік, Всесвітній день кіно.

 

Коли та як святкують китайський Новий рік 2024
Святкування китайського Нового року. Фото: google.com
  • 11 лютого — День хворого, Всесвітній день шлюбу, День білої сорочки, Міжнародний день жінок і дівчаток в науці.
  • 12 лютого — День сексуального і репродуктивного здоров’я, День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму).
  • 13 лютого — Всесвітній День радіо, День інтернет-друзів, День подруг, Міжнародний день прийняття себе, Міжнародний день шаурми, Міжнародний день млинця, День народження кінокамери, Міжнародний день презерватива.
  • 14 лютого — День усіх закоханих (День Святого Валентина), День комп'ютерника, Міжнародний день дарування книг.

 

Коли День усіх закоханих 2024 року
Святкування Дня усіх закоханих. Фото: shutterstock.com
  • 15 лютого — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак, День святкування самотності.
  • 16 лютого — День єднання України, День військового журналіста України.

 

Коли День єднання України 2024 року
Українці відзначають День єднання. Фото: life.pravda.com.ua
  • 17 лютого — День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духу.
  • 18 лютого — День Плутона.
  • 19 лютого — День Державного герба України.

 

Коли День Державного герба України 2024 року
День Державного герба України. Фото: poklik.media
  • 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні, День соціальної справедливості, Міжнародний День людей які перемогли алкоголізм.

 

Коли День Героїв Небесної Сотні 2024 року
Учасники Революції Гідності. Фото: bloomberg.com
  • 21 лютого — Міжнародний день рідної мови. 
  • 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів. 
  • 24 лютого — початок повномасштабної війни росії проти України.

 

24 лютого — початок повномасштабної війни Росії проти України
Карта України. Зображення: Ukrinform
  • 25 лютого — День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
  • 26 лютого — День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
  • 27 лютого — Міжнародний день оптиміста, Міжнародний день полярного ведмедя.
  • 28 лютого — День штурманської служби авіації Збройних Сил, Всесвітній день кравців. 

 

Коли День штурманської служби авіації Збройних Сил 2024 року
День штурманської служби авіації Збройних Сил. Фото: aeroclub.net.ua
  • 29 лютого — День цифрового навчання, Всесвітній день рідкісних захворювань.

Нагадаємо, ми розповідали, які існують традиції та звичаї святкування китайського Нового року

Також ми повідомляли, коли українці святкують Масницю 2024 року. 

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