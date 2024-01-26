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Календарь праздников на февраль 2024 — когда китайский Новый год и День единения

26 января 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Новый календарь праздников на февраль 2024 — что и когда отмечаем, выходные дни
Украинцы в Луганске отмечают День единения. Фото: loga.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В последний месяц зимы украинцев ждет несколько важных дат, а также приятных и веселых праздников, среди них китайский Новый год, День влюбленных, День единения Украины, День Государственного герба Украины, День Героев Небесной Сотни.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в феврале 2024 года.

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Выходные и рабочие дни в феврале 2024 года — сколько будут отдыхать украинцы

Следует отметить, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.

При этом напомним, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Традиционно в феврале будет 29 календарных дней, из них:

  • рабочие дни — 21;
  • выходные дни (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными в последний месяц зимы станут следующие даты:

  • 3 и 4 февраля;
  • 10 и 11 февраля;
  • 17 и 18 февраля;
  • 24 и 25 февраля.

 

Выходные и рабочие дни в феврале 2024 года - сколько будут отдыхать украинцы
Настольный календарь. Фото: depositphotos.com

Новый календарь праздников на февраль 2024 года — список всех важных дат

Календарь праздников и памятных дат в этом месяце выглядит следующим образом:

  • 1 февраля — День Робинзона Крузо, Международный день десерта.
  • 2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка, День оптимиста.
  • 3 февраля — День кормления птиц, День мороженого на завтрак.
  • 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака, День неандертальца.
  • 5 февраля — День эрудита.
  • 6 февраля — День безопасности в Интернете, Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена.
  • 8 февраля — День оперы, День предложения руки и сердца, День нирваны.
  • 9 февраля — Международный день стоматолога, Международный день пиццы.
  • 10 февраля — Китайский Новый год, Всемирный день кино.

 

Когда и как празднуют китайский Новый год 2024
Празднование китайского Нового года. Фото: google.com
  • 11 февраля — День больного, Всемирный день брака, День белой рубашки, Международный день женщин и девочек в науке.
  • 12 февраля — День сексуального и репродуктивного здоровья, День Дарвина (Международный день науки и гуманизма).
  • 13 февраля — Всемирный День радио, День интернет-друзей, День подруг, Международный день принятия себя, Международный день шаурмы, Международный день блинчика, День рождения кинокамеры, Международный день презерватива.
  • 14 февраля — День всех влюбленных (День Святого Валентина), День компьютерщика, Международный день дарения книг.

 

Когда День всех влюбленных в 2024 году
Празднование Дня всех влюбленных. Фото: shutterstock.com
  • 15 февраля — День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком, День празднования одиночества.
  • 16 февраля — День единения Украины, День военного журналиста Украины.

 

Когда День единения Украины 2024 года
Украинцы отмечают День единения. Фото: life.pravda.com.ua
  • 17 февраля — День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты, Всемирный день человеческого духа.
  • 18 февраля — День Плутона.
  • 19 февраля — День Государственного герба Украины.

 

Когда День Государственного герба Украины 2024 года
День государственного герба Украины. Фото: poklik.media
  • 20 февраля — День Героев Небесной Сотни, День социальной справедливости, Международный День людей победивших алкоголизм.

 

Когда День Героев Небесной Сотни 2024 года
Участники Революции Достоинства. Фото: bloomberg.com
  • 21 февраля — Международный день родного языка.
  • 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.
  • 24 февраля — начало полномасштабной войны россии против Украины.

 

24 февраля — начало полномасштабной войны России против Украины
Карта Украины. Изображение: Ukrinform
  • 25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.
  • 26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
  • 27 февраля — Международный день оптимиста, Международный день полярного медведя.
  • 28 февраля  День штурманской службы авиации Вооруженных Сил, Всемирный день портных.

 

Когда День штурманской службы авиации Вооруженных Сил 2024 года
День штурманской службы авиации Вооруженных сил. Фото: aeroclub.net.ua
  • 29 февраля — День цифрового обучения, Всемирный день редких заболеваний.

Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции и обычаи празднования китайского Нового года.

Также мы сообщали, когда украинцы празднуют Масленицу в 2024 году.

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