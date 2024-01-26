Новый календарь праздников на февраль 2024 — что и когда отмечаем, выходные дни

Календарь праздников на февраль 2024 — когда китайский Новый год и День единения
В последний месяц зимы украинцев ждет несколько важных дат, а также приятных и веселых праздников, среди них китайский Новый год, День влюбленных, День единения Украины, День Государственного герба Украины, День Героев Небесной Сотни.
Новини.LIVE рассказывает, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в феврале 2024 года.
Выходные и рабочие дни в феврале 2024 года — сколько будут отдыхать украинцы
Следует отметить, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.
При этом напомним, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.
Традиционно в феврале будет 29 календарных дней, из них:
- рабочие дни — 21;
- выходные дни (суббота и воскресенье) — 8.
Выходными в последний месяц зимы станут следующие даты:
- 3 и 4 февраля;
- 10 и 11 февраля;
- 17 и 18 февраля;
- 24 и 25 февраля.
Новый календарь праздников на февраль 2024 года — список всех важных дат
Календарь праздников и памятных дат в этом месяце выглядит следующим образом:
- 1 февраля — День Робинзона Крузо, Международный день десерта.
- 2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка, День оптимиста.
- 3 февраля — День кормления птиц, День мороженого на завтрак.
- 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака, День неандертальца.
- 5 февраля — День эрудита.
- 6 февраля — День безопасности в Интернете, Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена.
- 8 февраля — День оперы, День предложения руки и сердца, День нирваны.
- 9 февраля — Международный день стоматолога, Международный день пиццы.
- 10 февраля — Китайский Новый год, Всемирный день кино.
- 11 февраля — День больного, Всемирный день брака, День белой рубашки, Международный день женщин и девочек в науке.
- 12 февраля — День сексуального и репродуктивного здоровья, День Дарвина (Международный день науки и гуманизма).
- 13 февраля — Всемирный День радио, День интернет-друзей, День подруг, Международный день принятия себя, Международный день шаурмы, Международный день блинчика, День рождения кинокамеры, Международный день презерватива.
- 14 февраля — День всех влюбленных (День Святого Валентина), День компьютерщика, Международный день дарения книг.
- 15 февраля — День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком, День празднования одиночества.
- 16 февраля — День единения Украины, День военного журналиста Украины.
- 17 февраля — День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты, Всемирный день человеческого духа.
- 18 февраля — День Плутона.
- 19 февраля — День Государственного герба Украины.
- 20 февраля — День Героев Небесной Сотни, День социальной справедливости, Международный День людей победивших алкоголизм.
- 21 февраля — Международный день родного языка.
- 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.
- 24 февраля — начало полномасштабной войны россии против Украины.
- 25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.
- 26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
- 27 февраля — Международный день оптимиста, Международный день полярного медведя.
- 28 февраля — День штурманской службы авиации Вооруженных Сил, Всемирный день портных.
- 29 февраля — День цифрового обучения, Всемирный день редких заболеваний.
Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции и обычаи празднования китайского Нового года.
Также мы сообщали, когда украинцы празднуют Масленицу в 2024 году.
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