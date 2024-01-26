Новый календарь праздников на февраль 2024 — что и когда отмечаем, выходные дни

Украинцы в Луганске отмечают День единения. Фото: loga.gov.ua

В последний месяц зимы украинцев ждет несколько важных дат, а также приятных и веселых праздников, среди них китайский Новый год, День влюбленных, День единения Украины, День Государственного герба Украины, День Героев Небесной Сотни.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в феврале 2024 года.

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Следует отметить, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.

При этом напомним, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Традиционно в феврале будет 29 календарных дней, из них:

рабочие дни — 21;

выходные дни (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными в последний месяц зимы станут следующие даты:

3 и 4 февраля;

10 и 11 февраля;

17 и 18 февраля;

24 и 25 февраля.

Настольный календарь. Фото: depositphotos.com

Новый календарь праздников на февраль 2024 года — список всех важных дат

Календарь праздников и памятных дат в этом месяце выглядит следующим образом:

1 февраля — День Робинзона Крузо, Международный день десерта.

— День Робинзона Крузо, Международный день десерта. 2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка, День оптимиста.

— Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка, День оптимиста. 3 февраля — День кормления птиц, День мороженого на завтрак.

— День кормления птиц, День мороженого на завтрак. 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака, День неандертальца.

— Всемирный день борьбы против рака, День неандертальца. 5 февраля — День эрудита.

— День эрудита. 6 февраля — День безопасности в Интернете, Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена.

— День безопасности в Интернете, Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена. 8 февраля — День оперы, День предложения руки и сердца, День нирваны.

— День оперы, День предложения руки и сердца, День нирваны. 9 февраля — Международный день стоматолога, Международный день пиццы.

— Международный день стоматолога, Международный день пиццы. 10 февраля — Китайский Новый год, Всемирный день кино.

Празднование китайского Нового года. Фото: google.com

11 февраля — День больного, Всемирный день брака, День белой рубашки, Международный день женщин и девочек в науке.

— День больного, Всемирный день брака, День белой рубашки, Международный день женщин и девочек в науке. 12 февраля — День сексуального и репродуктивного здоровья, День Дарвина (Международный день науки и гуманизма).

— День сексуального и репродуктивного здоровья, День Дарвина (Международный день науки и гуманизма). 13 февраля — Всемирный День радио, День интернет-друзей, День подруг, Международный день принятия себя, Международный день шаурмы, Международный день блинчика, День рождения кинокамеры, Международный день презерватива.

— Всемирный День радио, День интернет-друзей, День подруг, Международный день принятия себя, Международный день шаурмы, Международный день блинчика, День рождения кинокамеры, Международный день презерватива. 14 февраля — День всех влюбленных (День Святого Валентина), День компьютерщика, Международный день дарения книг.

Празднование Дня всех влюбленных. Фото: shutterstock.com

15 февраля — День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком, День празднования одиночества.

— День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком, День празднования одиночества. 16 февраля — День единения Украины, День военного журналиста Украины.

Украинцы отмечают День единения. Фото: life.pravda.com.ua

17 февраля — День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты, Всемирный день человеческого духа.

— День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты, Всемирный день человеческого духа. 18 февраля — День Плутона.

— День Плутона. 19 февраля — День Государственного герба Украины.

День государственного герба Украины. Фото: poklik.media

20 февраля — День Героев Небесной Сотни, День социальной справедливости, Международный День людей победивших алкоголизм.

Участники Революции Достоинства. Фото: bloomberg.com

21 февраля — Международный день родного языка.

— Международный день родного языка. 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.

— Международный день поддержки жертв преступлений. 24 февраля — начало полномасштабной войны россии против Украины.

Карта Украины. Изображение: Ukrinform

25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

— День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. 26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

— День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. 27 февраля — Международный день оптимиста, Международный день полярного медведя.

— Международный день оптимиста, Международный день полярного медведя. 28 февраля — День штурманской службы авиации Вооруженных Сил, Всемирный день портных.

День штурманской службы авиации Вооруженных сил. Фото: aeroclub.net.ua

29 февраля — День цифрового обучения, Всемирный день редких заболеваний.

Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции и обычаи празднования китайского Нового года.

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