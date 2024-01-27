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Церковний календар свят на лютий 2024 — коли та які важливі дати відзначатимемо

27 січня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Церковний календар на лютий 2024 — які важливі дати чекають на українців
Українські віряни у церкві. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В останній місяць зими на українських вірян чекає кілька важливих релігійних свят, зокрема Стрітення Господнє. При цьому слід враховувати, що Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар. А отже тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначатимемо на 13 днів раніше.

Новини.LIVE підготував для вірян детальний православний календар на лютий 2024 року, який допоможе дізнатися, коли та які важливі свята та дати відбудуться в Україні.

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Православний календар на лютий 2024 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем 

  • 1 лютого — мученика Трифона; святих преподобних Петра і Вендиміана.
  • 2 лютого — Стрітення Господнє (раніше 15 лютого).
  • 3 лютого — святого Симеона Богоприїмця і Анни-пророчиці.
  • 4 лютого —  святого преподобного Ісидора Пилусіотського.
  • 5 лютого святої мучениці Агафії.
  • 6 лютого — святого преподобного Вукола; святого священномученика Сілвана.
  • 7 лютого — святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.
  • 8 лютого — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарії Серповидця.
  • 9 лютого — віддання Стрітення Господнього; святого мученика Никифора.
  • 10 лютого — святого мученика Харлампія.
  • 11 лютого — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського.
  • 12 лютого — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського.
  • 13 лютого — святого преподобного Мартиніана.
  • 14 лютого — святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія.
  • 15 лютого — святого апостола Онисима; преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії.
  • 16 лютого — святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших.
  • 17 лютого — святого великомученика Теодора Тирона.
  • 18 лютого — неділя про Закхея; святого Льва, Папи Римського.
  • 19 лютого — святого апостола Архипа.
  • 20 лютого — святого преподобного Льва, єпископа Катанського.
  • 21 лютого — святого преподобного Тимофея; святого Євстатія, архієпископа Антіохського.
  • 22 лютого — віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії.
  • 23 лютого — святого священномученика Полікарпа.
  • 24 лютого — перше і друге Віднайдення голови Іоанна Хрестителя.
  • 25 лютого — Неділя про Митаря і Фарисея; святого Тарасія, архієпископа Константинопольського.
  • 26 лютого — святого Порфирія, єпископа Газського.
  • 27 лютого — святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта.
  • 28 лютого — святого преподобного отця нашого і сповідника Василія, сопостника святого Прокопія
  • 29 лютого — святого преподобного Касіяна.

Нагадаємо, раніше ми публікували детальний календар державних, професійних та міжнародних свят на лютий 2024 року. 

Також ми повідомляли, коли українці святкують Масницю 2024 року. 

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2024 рік

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