Церковний календар на лютий 2024 — які важливі дати чекають на українців

Українські віряни у церкві. Фото: pomisna.info

В останній місяць зими на українських вірян чекає кілька важливих релігійних свят, зокрема Стрітення Господнє. При цьому слід враховувати, що Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар. А отже тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначатимемо на 13 днів раніше.

Новини.LIVE підготував для вірян детальний православний календар на лютий 2024 року, який допоможе дізнатися, коли та які важливі свята та дати відбудуться в Україні.

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1 лютого — мученика Трифона; святих преподобних Петра і Вендиміана.

— мученика Трифона; святих преподобних Петра і Вендиміана. 2 лютого — Стрітення Господнє (раніше 15 лютого).

3 лютого — святого Симеона Богоприїмця і Анни-пророчиці.

— святого Симеона Богоприїмця і Анни-пророчиці. 4 лютого — святого преподобного Ісидора Пилусіотського.

— святого преподобного Ісидора Пилусіотського. 5 лютого — святої мучениці Агафії.

6 лютого — святого преподобного Вукола; святого священномученика Сілвана.

— святого преподобного Вукола; святого священномученика Сілвана. 7 лютого — святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.

— святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського. 8 лютого — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарії Серповидця.

— святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарії Серповидця. 9 лютого — віддання Стрітення Господнього ; святого мученика Никифора.

; святого мученика Никифора. 10 лютого — святого мученика Харлампія.

— святого мученика Харлампія. 11 лютого — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського.

— святого священномученика Власія, єпископа Севастійського. 12 лютого — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського.

— святого Мелетія, архієпископа Антіохійського. 13 лютого — святого преподобного Мартиніана.

— святого преподобного Мартиніана. 14 лютого — святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія.

— святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія. 15 лютого — святого апостола Онисима; преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії.

— святого апостола Онисима; преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії. 16 лютого — святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших.

— святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. 17 лютого — святого великомученика Теодора Тирона.

— святого великомученика Теодора Тирона. 18 лютого — неділя про Закхея; святого Льва, Папи Римського.

— неділя про Закхея; святого Льва, Папи Римського. 19 лютого — святого апостола Архипа.

— святого апостола Архипа. 20 лютого — святого преподобного Льва, єпископа Катанського.

— святого преподобного Льва, єпископа Катанського. 21 лютого — святого преподобного Тимофея; святого Євстатія, архієпископа Антіохського.

— святого преподобного Тимофея; святого Євстатія, архієпископа Антіохського. 22 лютого — віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії.

— віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії. 23 лютого — святого священномученика Полікарпа.

— святого священномученика Полікарпа. 24 лютого — перше і друге Віднайдення голови Іоанна Хрестителя .

. 25 лютого — Неділя про Митаря і Фарисея; святого Тарасія, архієпископа Константинопольського.

— Неділя про Митаря і Фарисея; святого Тарасія, архієпископа Константинопольського. 26 лютого — святого Порфирія, єпископа Газського.

— святого Порфирія, єпископа Газського. 27 лютого — святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта.

— святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта. 28 лютого — святого преподобного отця нашого і сповідника Василія, сопостника святого Прокопія

— святого преподобного отця нашого і сповідника Василія, сопостника святого Прокопія 29 лютого — святого преподобного Касіяна.

Нагадаємо, раніше ми публікували детальний календар державних, професійних та міжнародних свят на лютий 2024 року.

Також ми повідомляли, коли українці святкують Масницю 2024 року.