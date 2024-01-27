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Церковный календарь праздников на февраль 2024 — какие важные даты будем отмечать

27 января 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Церковный календарь на февраль 2024 — какие важные даты ждут украинцев
Украинские верующие в церкви. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В последний месяц зимы украинских верующих ждут несколько важных религиозных праздников, в частности Сретение Господне. При этом следует учитывать, что Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 перешла на новоюлианский церковный календарь. А значит, теперь все непереходные праздники с фиксированной датой будем отмечать на 13 дней раньше.

Новини.LIVE подготовил для верующих подробный православный календарь на февраль 2024 года, который поможет узнать, когда и какие важные праздники и даты состоятся в Украине.

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Православный календарь на февраль 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

  • 1 февраля — мученика Трифона; святых преподобных Петра и Вендимиана.
  • 2 февраля — Сретение Господне (ранее 15 февраля).
  • 3 февраля — святого Симеона Богоприимца и Анны-пророчицы.
  • 4 февраля — святого преподобного Исидора Пилусиотского.
  • 5 февраля святой мученицы Агафьи.
  • 6 февраля — святого преподобного Укола; святого священномученика Силвана.
  • 7 февраля — святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского.
  • 8 февраля — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии Серповидца.
  • 9 февраля — предание Сретения Господня; святого мученика Никифора.
  • 10 февраля — святого мученика Харлампия.
  • 11 февраля — святого священномученика Власия, епископа Севастийского.
  • 12 февраля — святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.
  • 13 февраля — святого преподобного Мартыниана.
  • 14 февраля — святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия.
  • 15 февраля — святого апостола Онисима; преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.
  • 16 февраля — святых мучеников Памфила, Порфирия и других.
  • 17 февраля — святого великомученика Теодора Тирона.
  • 18 февраля — воскресенье о Закхее; святого Льва, Папы Римского.
  • 19 февраля — святого апостола Архипа.
  • 20 февраля — святого преподобного Льва, епископа Катанского.
  • 21 февраля — святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохского.
  • 22 февраля — обретение мощей святых мучеников в Евгении.
  • 23 февраля — святого священномученика Поликарпа.
  • 24 февраля — первое и второе Обретение председателя Иоанна Крестителя.
  • 25 февраля — Воскресенье о Митаре и Фарисее; святого Тарасия, архиепископа Константинопольского.
  • 26 февраля — святого Порфирия, епископа Газского.
  • 27 февраля — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.
  • 28 февраля — святого преподобного отца нашего и исповедника Василия, сопостника святого Прокопия
  • 29 февраля — святого преподобного Кассиана.

Напомним, ранее мы публиковали подробный календарь государственных, профессиональных и международных праздников на февраль 2024 года.

Также мы сообщали, когда украинцы празднуют Масленицу в 2024 году.

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