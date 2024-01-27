Церковный календарь на февраль 2024 — какие важные даты ждут украинцев

Церковный календарь праздников на февраль 2024 — какие важные даты будем отмечать
В последний месяц зимы украинских верующих ждут несколько важных религиозных праздников, в частности Сретение Господне. При этом следует учитывать, что Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 перешла на новоюлианский церковный календарь. А значит, теперь все непереходные праздники с фиксированной датой будем отмечать на 13 дней раньше.
Новини.LIVE подготовил для верующих подробный православный календарь на февраль 2024 года, который поможет узнать, когда и какие важные праздники и даты состоятся в Украине.
Православный календарь на февраль 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю
- 1 февраля — мученика Трифона; святых преподобных Петра и Вендимиана.
- 2 февраля — Сретение Господне (ранее 15 февраля).
- 3 февраля — святого Симеона Богоприимца и Анны-пророчицы.
- 4 февраля — святого преподобного Исидора Пилусиотского.
- 5 февраля — святой мученицы Агафьи.
- 6 февраля — святого преподобного Укола; святого священномученика Силвана.
- 7 февраля — святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского.
- 8 февраля — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии Серповидца.
- 9 февраля — предание Сретения Господня; святого мученика Никифора.
- 10 февраля — святого мученика Харлампия.
- 11 февраля — святого священномученика Власия, епископа Севастийского.
- 12 февраля — святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.
- 13 февраля — святого преподобного Мартыниана.
- 14 февраля — святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия.
- 15 февраля — святого апостола Онисима; преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.
- 16 февраля — святых мучеников Памфила, Порфирия и других.
- 17 февраля — святого великомученика Теодора Тирона.
- 18 февраля — воскресенье о Закхее; святого Льва, Папы Римского.
- 19 февраля — святого апостола Архипа.
- 20 февраля — святого преподобного Льва, епископа Катанского.
- 21 февраля — святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохского.
- 22 февраля — обретение мощей святых мучеников в Евгении.
- 23 февраля — святого священномученика Поликарпа.
- 24 февраля — первое и второе Обретение председателя Иоанна Крестителя.
- 25 февраля — Воскресенье о Митаре и Фарисее; святого Тарасия, архиепископа Константинопольского.
- 26 февраля — святого Порфирия, епископа Газского.
- 27 февраля — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.
- 28 февраля — святого преподобного отца нашего и исповедника Василия, сопостника святого Прокопия
- 29 февраля — святого преподобного Кассиана.
Напомним, ранее мы публиковали подробный календарь государственных, профессиональных и международных праздников на февраль 2024 года.
Также мы сообщали, когда украинцы празднуют Масленицу в 2024 году.
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