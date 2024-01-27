Церковный календарь на февраль 2024 — какие важные даты ждут украинцев

Украинские верующие в церкви. Фото: pomisna.info

В последний месяц зимы украинских верующих ждут несколько важных религиозных праздников, в частности Сретение Господне. При этом следует учитывать, что Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 перешла на новоюлианский церковный календарь. А значит, теперь все непереходные праздники с фиксированной датой будем отмечать на 13 дней раньше.

Новини.LIVE подготовил для верующих подробный православный календарь на февраль 2024 года, который поможет узнать, когда и какие важные праздники и даты состоятся в Украине.

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1 февраля — мученика Трифона; святых преподобных Петра и Вендимиана.

— мученика Трифона; святых преподобных Петра и Вендимиана. 2 февраля — Сретение Господне (ранее 15 февраля).

3 февраля — святого Симеона Богоприимца и Анны-пророчицы.

— святого Симеона Богоприимца и Анны-пророчицы. 4 февраля — святого преподобного Исидора Пилусиотского.

— святого преподобного Исидора Пилусиотского. 5 февраля — святой мученицы Агафьи.

6 февраля — святого преподобного Укола; святого священномученика Силвана.

— святого преподобного Укола; святого священномученика Силвана. 7 февраля — святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского.

— святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского. 8 февраля — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии Серповидца.

— святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии Серповидца. 9 февраля — предание Сретения Господня ; святого мученика Никифора.

; святого мученика Никифора. 10 февраля — святого мученика Харлампия.

— святого мученика Харлампия. 11 февраля — святого священномученика Власия, епископа Севастийского.

— святого священномученика Власия, епископа Севастийского. 12 февраля — святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.

— святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. 13 февраля — святого преподобного Мартыниана.

— святого преподобного Мартыниана. 14 февраля — святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия.

— святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия. 15 февраля — святого апостола Онисима; преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.

— святого апостола Онисима; преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии. 16 февраля — святых мучеников Памфила, Порфирия и других.

— святых мучеников Памфила, Порфирия и других. 17 февраля — святого великомученика Теодора Тирона.

— святого великомученика Теодора Тирона. 18 февраля — воскресенье о Закхее; святого Льва, Папы Римского.

— воскресенье о Закхее; святого Льва, Папы Римского. 19 февраля — святого апостола Архипа.

— святого апостола Архипа. 20 февраля — святого преподобного Льва, епископа Катанского.

— святого преподобного Льва, епископа Катанского. 21 февраля — святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохского.

— святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохского. 22 февраля — обретение мощей святых мучеников в Евгении.

— обретение мощей святых мучеников в Евгении. 23 февраля — святого священномученика Поликарпа.

— святого священномученика Поликарпа. 24 февраля — первое и второе Обретение председателя Иоанна Крестителя .

. 25 февраля — Воскресенье о Митаре и Фарисее; святого Тарасия, архиепископа Константинопольского.

— Воскресенье о Митаре и Фарисее; святого Тарасия, архиепископа Константинопольского. 26 февраля — святого Порфирия, епископа Газского.

— святого Порфирия, епископа Газского. 27 февраля — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.

— святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. 28 февраля — святого преподобного отца нашего и исповедника Василия, сопостника святого Прокопия

— святого преподобного отца нашего и исповедника Василия, сопостника святого Прокопия 29 февраля — святого преподобного Кассиана.

Напомним, ранее мы публиковали подробный календарь государственных, профессиональных и международных праздников на февраль 2024 года.

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