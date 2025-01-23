Сонячне затемнення 2025 в Україні — коли це відбудеться

Сонячне затемнення. Фото: Depositphotos

Українці зможуть спостерігати за частковим сонячним затемненням. Унікальне астрономічне явище відбудеться в суботу, 29 березня.

Про це пише Space com.

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Зазначається, що з Північної півкулі можна буде побачити глибоке часткове сонячне затемнення. Його спостерігатиме велика частина Європи, зокрема, й Україна.

Найкраще затемнення можна буде побачити в північно-східних регіонів Північної Америки. Там Місяць закриє до 94% Сонця. У Європі ж рівень покриття коливатиметься та буде залежати від регіону — від 86% до 15%.

Як зазначає видання, хоча й затемнення не буде повним, але це точно буде дивовижна подія, яка вразить багатьох. Щоправда, дивитись на сонце без окулярів небезпечно, тому тим, хто хоче побачити астрономічне явище, варто підготуватись заздалегідь.

Нагадаємо, вперше в історію падіння метеорита на землю зафіксували на відео та аудіо. Унікальна подія сталася на острові Принца Едварда в Канаді.

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