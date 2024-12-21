Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Астрономи знайшли у космосі "Новорічну ялинку" — як вона виглядає arrow

Астрономи знайшли у космосі "Новорічну ялинку" — як вона виглядає

21 грудня 2024 03:33
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Скупчення зірок, що знайшли астрономи, нагадує космічну ялинку
Ілюстрація космічного телескопа Чандра. Фото: picryl.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Зазвичай люди шукають дивовижні форми в земних хмарах. А ось астрономи намагаються знайти теж саме, але у хмарах космічних. Все це за допомогою найсучаснішої оптики та телескопів. Наприклад, під Новий рік вдалось розглядіти незвичайну "космічну ялинку". 

Про незвичайну знахідку повідомляє портал Space.

Читайте також:

Що ще за "космічна ялинка"

Астрономам вдалось зробити чудове фото скупчення зірок NGC 2264, яке називають "скупченням різдвяної ялинки". Це скупчення нещодавно стало об’єктом для роботи астрофотографа Майкла Клоу, який зробив його зображення з Арізони.

скупчення зірок NGC 2264 схоже на новорічну ялинку
Скупчення зірок NGC 2264 схоже на новорічну ялинку. Фото: NASA

Його оптичні дані були об’єднані з рентгенівськими даними рентгенівської обсерваторії Чандра НАСА, щоб створити це чудове зображення NGC 2264, схоже на ялинку, на якому видно не лише самі зірки, але й газові хмари між ними.

NGC 2264 знаходиться в Чумацькому Шляху, всього за 2500 світлових років від Землі. І зірки в ньому дуже, дуже молоді — їм від одного до п’яти мільйонів років. Для порівняння, нашому сонцю середнього віку близько 5 мільярдів років.

Вихровий газ між молодими зірками в NGC 2264 пофарбовано в зелений колір, а самі зірки зображені в багатоколірних відтінках. 

скупчення зірок NGC 602
Скупчення зірок NGC 602. Фото: NASA

NASA також опублікувало друге святкове зображення для святкового сезону. На цьому зображено скупчення зірок NGC 602 на краю Малої Магелланової Хмари. Воно виглядає як вінок, освітлений різдвяними вогнями. Але при ближчому розгляді ці маленькі вогники — це не лише зірки, а й цілі галактики, які знаходяться далеко за межами зоряного скупчення. Саме скупчення знаходиться на відстані близько 200 000 світлових років від Землі.

Щоб створити зображення, NASA поєднало дані телескопу Чандра та космічного телескопа Джеймса Вебба. Рентгенівські дані Чандри показують молоді зірки в скупченні червоним кольором, а інфрачервоні дані Вебба показують хмари пилу оранжевим, жовтим, зеленим і синім.

Раніше ми писали, що нещодавно астрономи отримали нову загадку космосу. Вони спостерігали, як з надмасивної чорної діри галактики Центавр А вилітали величезні струмені плазми та зіштовхувалися з чимось.

Також ми писали, що Ілон Маск розробив концепцію вакуумного поїзда Hyperloop. В цю ідею вже давно перестали вірити всі, окрім вчених у Швейцарії. Вони провели випробування такого поїзда, а результати вражають.

NASA космос астрономія зірки Всесвіт телескоп Вебб

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:12 "Дідівські" танки армії РФ — скільки окупанти втрачають техніки

03:33 Астрономи знайшли у космосі "Новорічну ялинку" — як вона виглядає

03:26 "Азову" потрібні люди з аналітичним мисленням — вакансія в полку

02:57 Суд не заважає — керівник Держпродспоживслужби знову на роботі

02:30 Як анулювати бронь працівника — юрист назвала підстави та нюанси

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

02:04 Безугла задоволена — оцінила дипломатичні призначення Зеленського

01:33 Історії незламних — як проходить реабілітація героїв ЗСУ в США

01:32 Військовий зберігав службовий наказ удома — що вирішив суд

01:30 Якою має бути справедлива мобілізація — відповідь офіцера ЗСУ

00:55 Росіяни вдарили по Київському району Харкова — є потерпілі

04:12 "Дідівські" танки армії РФ — скільки окупанти втрачають техніки

03:33 Астрономи знайшли у космосі "Новорічну ялинку" — як вона виглядає

03:26 "Азову" потрібні люди з аналітичним мисленням — вакансія в полку

02:57 Суд не заважає — керівник Держпродспоживслужби знову на роботі

02:30 Як анулювати бронь працівника — юрист назвала підстави та нюанси

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

02:04 Безугла задоволена — оцінила дипломатичні призначення Зеленського

01:33 Історії незламних — як проходить реабілітація героїв ЗСУ в США

01:32 Військовий зберігав службовий наказ удома — що вирішив суд

01:30 Якою має бути справедлива мобілізація — відповідь офіцера ЗСУ

00:55 Росіяни вдарили по Київському району Харкова — є потерпілі

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу