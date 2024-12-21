Скупчення зірок, що знайшли астрономи, нагадує космічну ялинку

Ілюстрація космічного телескопа Чандра. Фото: picryl.com

Зазвичай люди шукають дивовижні форми в земних хмарах. А ось астрономи намагаються знайти теж саме, але у хмарах космічних. Все це за допомогою найсучаснішої оптики та телескопів. Наприклад, під Новий рік вдалось розглядіти незвичайну "космічну ялинку".

Про незвичайну знахідку повідомляє портал Space.

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Астрономам вдалось зробити чудове фото скупчення зірок NGC 2264, яке називають "скупченням різдвяної ялинки". Це скупчення нещодавно стало об’єктом для роботи астрофотографа Майкла Клоу, який зробив його зображення з Арізони.

Скупчення зірок NGC 2264 схоже на новорічну ялинку. Фото: NASA

Його оптичні дані були об’єднані з рентгенівськими даними рентгенівської обсерваторії Чандра НАСА, щоб створити це чудове зображення NGC 2264, схоже на ялинку, на якому видно не лише самі зірки, але й газові хмари між ними.

NGC 2264 знаходиться в Чумацькому Шляху, всього за 2500 світлових років від Землі. І зірки в ньому дуже, дуже молоді — їм від одного до п’яти мільйонів років. Для порівняння, нашому сонцю середнього віку близько 5 мільярдів років.

Вихровий газ між молодими зірками в NGC 2264 пофарбовано в зелений колір, а самі зірки зображені в багатоколірних відтінках.

Скупчення зірок NGC 602. Фото: NASA

NASA також опублікувало друге святкове зображення для святкового сезону. На цьому зображено скупчення зірок NGC 602 на краю Малої Магелланової Хмари. Воно виглядає як вінок, освітлений різдвяними вогнями. Але при ближчому розгляді ці маленькі вогники — це не лише зірки, а й цілі галактики, які знаходяться далеко за межами зоряного скупчення. Саме скупчення знаходиться на відстані близько 200 000 світлових років від Землі.

Щоб створити зображення, NASA поєднало дані телескопу Чандра та космічного телескопа Джеймса Вебба. Рентгенівські дані Чандри показують молоді зірки в скупченні червоним кольором, а інфрачервоні дані Вебба показують хмари пилу оранжевим, жовтим, зеленим і синім.

Раніше ми писали, що нещодавно астрономи отримали нову загадку космосу. Вони спостерігали, як з надмасивної чорної діри галактики Центавр А вилітали величезні струмені плазми та зіштовхувалися з чимось.

Також ми писали, що Ілон Маск розробив концепцію вакуумного поїзда Hyperloop. В цю ідею вже давно перестали вірити всі, окрім вчених у Швейцарії. Вони провели випробування такого поїзда, а результати вражають.