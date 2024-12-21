Скопление звезд, которое нашли астрономы, напоминает космическую елку.

Иллюстрация космического телескопа Чандра. Фото: picryl.com

Обычно люди ищут удивительные формы в земных облаках. А вот астрономы пытаются найти тоже самое, но в космических облаках. Все это с помощью современной оптики и телескопов. К примеру, под Новый год удалось разглядеть необычную "космическую елку".

О необычной находке сообщает портал Space.

Читайте также:

Что еще за "космическая елка"

Астрономам удалось сделать великолепное фото скопления звезд NGC 2264, которое называют "скоплением рождественской елки". Это скопление недавно стало объектом для работы астрофотографа Майкла Клоу, сделавшего его изображение из Аризоны.

Скопление звезд NGC 2264 похоже на новогоднюю елку. Фото: NASA

Его оптические данные были объединены с рентгеновскими данными рентгеновской обсерватории Чандра НАСА, чтобы создать это замечательное изображение NGC 2264, похожее на елку, на которой видны не только сами звезды, но и газовые облака между ними.

NGC 2264 находится в Млечном Пути, всего в 2500 световых годах от Земли. И звезды в нем очень, очень молодые — им от одного до пяти миллионов лет. Для сравнения, нашему солнцу средних лет около 5 миллиардов лет.

Вихревой газ между молодыми звездами NGC 2264 окрашен в зеленый цвет, а сами звезды изображены в многоцветных оттенках.

Скопление звезд NGC 602. Фото: NASA

NASA также опубликовало второе изображение для праздничного сезона. На этом изображено скопление звезд NGC 602 на краю Малой Магеллановой Облака. Оно смотрится как венок, освещенный рождественскими огнями. Но при ближайшем рассмотрении эти маленькие огоньки — это не только звезды, но и целые галактики, которые находятся далеко за пределами звездного скопления. Самое скопление находится на расстоянии около 200 000 световых лет от Земли.

Чтобы создать изображение, NASA объединило данные телескопа Чандра и космического телескопа Джеймса Уэбба. Рентгеновские данные Чандры показывают молодые звезды в скоплении красным цветом, а инфракрасные данные Уэбба показывают облака пыли оранжевым, желтым, зеленым и синим.

Ранее мы писали, что недавно астрономы получили новую загадку космоса. Они наблюдали, как из сверхмассивной черной дыры галактики Центавр А вылетали огромные струи плазмы и сталкивались с чем-то.

Также мы писали, что Илон Маск разработал концепцию вакуумного поезда Hyperloop. В эту идею уже давно перестали верить все, кроме учёных в Швейцарии. Они провели испытание такого поезда, а результаты впечатляют.