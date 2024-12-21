Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Астрономы нашли в космосе "Новогоднюю елку" — как она выглядит arrow

Астрономы нашли в космосе "Новогоднюю елку" — как она выглядит

21 декабря 2024 03:33
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Скопление звезд, которое нашли астрономы, напоминает космическую елку.
Иллюстрация космического телескопа Чандра. Фото: picryl.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Обычно люди ищут удивительные формы в земных облаках. А вот астрономы пытаются найти тоже самое, но в космических облаках. Все это с помощью современной оптики и телескопов. К примеру, под Новый год удалось разглядеть необычную "космическую елку".

О необычной находке сообщает портал Space.

Читайте также:

Что еще за "космическая елка"

Астрономам удалось сделать великолепное фото скопления звезд NGC 2264, которое называют "скоплением рождественской елки". Это скопление недавно стало объектом для работы астрофотографа Майкла Клоу, сделавшего его изображение из Аризоны.

скопление звезд NGC 2264 похоже на новогоднюю елку
Скопление звезд NGC 2264 похоже на новогоднюю елку. Фото: NASA

Его оптические данные были объединены с рентгеновскими данными рентгеновской обсерватории Чандра НАСА, чтобы создать это замечательное изображение NGC 2264, похожее на елку, на которой видны не только сами звезды, но и газовые облака между ними.

NGC 2264 находится в Млечном Пути, всего в 2500 световых годах от Земли. И звезды в нем очень, очень молодые — им от одного до пяти миллионов лет. Для сравнения, нашему солнцу средних лет около 5 миллиардов лет.

Вихревой газ между молодыми звездами NGC 2264 окрашен в зеленый цвет, а сами звезды изображены в многоцветных оттенках.

скопление звезд NGC 602
Скопление звезд NGC 602. Фото: NASA

NASA также опубликовало второе изображение для праздничного сезона. На этом изображено скопление звезд NGC 602 на краю Малой Магеллановой Облака. Оно смотрится как венок, освещенный рождественскими огнями. Но при ближайшем рассмотрении эти маленькие огоньки — это не только звезды, но и целые галактики, которые находятся далеко за пределами звездного скопления. Самое скопление находится на расстоянии около 200 000 световых лет от Земли.

Чтобы создать изображение, NASA объединило данные телескопа Чандра и космического телескопа Джеймса Уэбба. Рентгеновские данные Чандры показывают молодые звезды в скоплении красным цветом, а инфракрасные данные Уэбба показывают облака пыли оранжевым, желтым, зеленым и синим.

Ранее мы писали, что недавно астрономы получили новую загадку космоса. Они наблюдали, как из сверхмассивной черной дыры галактики Центавр А вылетали огромные струи плазмы и сталкивались с чем-то.

Также мы писали, что Илон Маск разработал концепцию вакуумного поезда Hyperloop. В эту идею уже давно перестали верить все, кроме учёных в Швейцарии. Они провели испытание такого поезда, а результаты впечатляют.

NASA космос астрономия звезды Вселенная телескоп Уэбб

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:33 Астрономы нашли в космосе "Новогоднюю елку" — как она выглядит

03:26 "Азову" нужны люди с аналитическим мышлением — вакансия в полку

02:57 Суд не мешает — руководитель Госпродпотребслужбы снова на работе

02:30 Как аннулировать бронь работника — юрист назвала причины и нюансы

02:04 Безуглая довольна — оценила дипломатические назначения Зеленского

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

01:33 Истории несломленных — как проходит реабилитация героев ВСУ в США

01:32 Военный хранил служебный приказ дома — что решил суд

01:30 Какой должна быть справедливая мобилизация — ответ офицера ВСУ

00:55 Россияне ударили по Киевскому району Харькова — есть потерпевшие

00:30 Отсрочка из-за границы — как ее оформить

03:33 Астрономы нашли в космосе "Новогоднюю елку" — как она выглядит

03:26 "Азову" нужны люди с аналитическим мышлением — вакансия в полку

02:57 Суд не мешает — руководитель Госпродпотребслужбы снова на работе

02:30 Как аннулировать бронь работника — юрист назвала причины и нюансы

02:04 Безуглая довольна — оценила дипломатические назначения Зеленского

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

01:33 Истории несломленных — как проходит реабилитация героев ВСУ в США

01:32 Военный хранил служебный приказ дома — что решил суд

01:30 Какой должна быть справедливая мобилизация — ответ офицера ВСУ

00:55 Россияне ударили по Киевскому району Харькова — есть потерпевшие

00:30 Отсрочка из-за границы — как ее оформить

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь