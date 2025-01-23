Солнечное затмение 2025 в Украине — когда это произойдет

Солнечное затмение. Фото: Depositphotos

Украинцы смогут наблюдать за частичным солнечным затмением. Уникальное астрономическое явление случиться в субботу, 29 марта.

Об этом пишет Space.com.

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Отмечается, что из Северного полушария можно будет увидеть глубокое частичное солнечное затмение. Его будет наблюдать большая часть Европы, в том числе и Украина.

Лучше всего затмение можно будет увидеть в северо-восточных регионах Северной Америки. Там Луна закроет до 94% Солнца. В Европе же уровень покрытия будет колебаться и будет зависеть от региона — от 86% до 15%.

Как отмечает издание, хотя и затмение не будет полным, но это точно будет удивительное событие, которое поразит многих. Правда, смотреть на солнце без очков опасно, поэтому тем, кто хочет увидеть астрономическое явление, стоит подготовиться заранее.

Напомним, впервые в истории падение метеорита на землю зафиксировали на видео и аудио. Уникальное событие произошло на острове Принца Эдварда в Канаде.

У компании Илона Маска SpaceX может появиться серьезный конкурент. Компания Blue Origin впервые успешно вывела ракету New Glenn на орбиту Земли.